PSVvsアヤックス スタメン発表
[9.21 オランダ・エールディビジ第6節](フィリップス・スタディオン)
※21:30開始
<出場メンバー>
[PSV]
先発
GK 32 マチェイ・コバージュ
DF 2 アナス・サラーエディン
DF 3 ヤレク・ガシロフスキ
DF 6 R. Flamingo
DF 8 セルジーニョ・デスト
MF 22 イェルディ・スハウテン
MF 23 ヨエイ・フェールマン
MF 34 イスマエル・サイバリ
FW 5 イバン・ペリシッチ
FW 7 ルベン・ファン・ボメル
FW 9 リカルド・ペピ
控え
GK 1 ニック・オライ
GK 24 N. Schiks
DF 4 A. Obispo
DF 17 Mauro Júnior
DF 39 A. Nagalo
MF 10 パウル・バナー
MF 20 フース・ティル
MF 31 N. Fernandez
FW 11 C. Driouech
FW 19 E. Bajraktarević
FW 27 デニス・マン
監督
ボスペーター
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 4 板倉滉
DF 5 O. Wijndal
DF 15 Y. Baas
MF 6 Y. Regeer
MF 8 ケネス・テイラー
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 M. Godts
FW 17 オリバー・エドバールセン
控え
GK 12 J. Heerkens
GK 22 レムコ・パスヴェール
DF 3 A. Gaaei
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 30 A. Bouwman
DF 37 ヨシプ シュタロ
MF 10 オスカル・グロフ
MF 16 ジェームズ・マコーネル
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 7 ラウール・モロ
FW 19 D. Konadu
FW 23 ステーフェン ベルハイス
監督
ヨン ハイティンハ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります