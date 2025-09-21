[9.21 オランダ・エールディビジ第6節](フィリップス・スタディオン)

※21:30開始

<出場メンバー>

[PSV]

先発

GK 32 マチェイ・コバージュ

DF 2 アナス・サラーエディン

DF 3 ヤレク・ガシロフスキ

DF 6 R. Flamingo

DF 8 セルジーニョ・デスト

MF 22 イェルディ・スハウテン

MF 23 ヨエイ・フェールマン

MF 34 イスマエル・サイバリ

FW 5 イバン・ペリシッチ

FW 7 ルベン・ファン・ボメル

FW 9 リカルド・ペピ

控え

GK 1 ニック・オライ

GK 24 N. Schiks

DF 4 A. Obispo

DF 17 Mauro Júnior

DF 39 A. Nagalo

MF 10 パウル・バナー

MF 20 フース・ティル

MF 31 N. Fernandez

FW 11 C. Driouech

FW 19 E. Bajraktarević

FW 27 デニス・マン

監督

ボスペーター

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 4 板倉滉

DF 5 O. Wijndal

DF 15 Y. Baas

MF 6 Y. Regeer

MF 8 ケネス・テイラー

MF 18 デイビィ・クラーセン

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 11 M. Godts

FW 17 オリバー・エドバールセン

控え

GK 12 J. Heerkens

GK 22 レムコ・パスヴェール

DF 3 A. Gaaei

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 30 A. Bouwman

DF 37 ヨシプ シュタロ

MF 10 オスカル・グロフ

MF 16 ジェームズ・マコーネル

MF 28 K. Fitz-Jim

FW 7 ラウール・モロ

FW 19 D. Konadu

FW 23 ステーフェン ベルハイス

監督

ヨン ハイティンハ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります