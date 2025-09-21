SEKAI NO OWARI¡¢¡ãASIA TOUR 2025¡ÖPhoenix¡×¡ä³«Ëë¡£¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¸ø³«¤â
SEKAI NO OWARI¤¬¡¢¡ãASIA TOUR 2025 ¡ÖPhoenix¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢9·î20Æü¡¦21Æü¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é 2Æü´Ö¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢6ÅÔ»Ô7¸ø±é¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢SEKAI NO OWARI¤È¤·¤Æ¤Ï2019Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ãASIA TOUR¡ÖThe Colors¡×¡ä¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÉü³è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È / Shohei Takasaki¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤È¶¦¤Ë³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¡¢SEKAI NO OWARI¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿15Ç¯¤Îµ°À×¤½¤Î¤â¤Î¤ò±é½Ð¤ËÊÑ¤¨¡¢²»³Ú¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖRPG¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤ÎÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆüSEKAI NO OWARI¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£2¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âº£¤ÎSEKAI NO OWARI¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂª¤¨¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦±ÊÊöÂóÌé¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
◾️¡ãSEKAI NO OWARI ASIA TOUR 2025¡ÖPhoenix¡×¡ä
¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
ÂæËÌ / Taipei¡¡2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¹á¹Á / Hong Kong¡¡2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë / Singapore¡¡2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë / Kuala Lumpur¡¡2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë
¾å³¤ / Shanghai¡¡2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
◾️¥À¥Ö¥ëAÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Öàèàá¡¿¿Þ´Õ¡×
2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¢§Í½Ìó
https://sekainoowari.lnk.to/kohakuzukanPR
¢§FC¸ÂÄê15¼þÇ¯µÇ°SPECIALÈ×¡Øàèàá¡¿¿Þ´Õ¡Ù¤Î¹ØÆþÊýË¡
https://store.sekainoowari.jp
¢§ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¿Þ´Õ¡×
URL¡§https://sekainoowari.lnk.to/zukanPR
¢¡CD¼ýÏ¿¶Ê
¡Öàèàá¡×
ºî»ì¡§Fukase
ºî¶Ê¡§Fukase, ÀéÍÕÎ¶ÂÀÏº
ÊÔ¶Ê¡§SEKAI NO OWARI
¡Ö¿Þ´Õ¡×
ºî»ì¡§Saori
ºî¶Ê¡§Nakajin
ÊÔ¶Ê¡§SEKAI NO OWARI
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡Öàèàá¡¿¿Þ´Õ¡×¡ÊCD+DVD¡Ë
TYCT-39322 ¡¡¡ï2,640¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦CD¡ÜDVD
¡¦SEKAI NO OWARI¥á¥ó¥Ð¡¼¿Þ´Õ¡ÊFukase Version¡¢DJ LOVE Version¡ËÉõÆþ
¡¦CD
1.¡Öàèàá¡×
2.¡Ö¿Þ´Õ¡×
3. ¡Öàèàá¡×(Instrumental)
4. ¡Ö¿Þ´Õ¡×(Instrumental)
¡¦DVD¼ýÏ¿Í½ÄêÆâÍÆ
¡Öàèàá¡×Music Video
¡Öàèàá¡×Music Video ~Behind the Scenes~
¡Öàèàá¡×Interview with Fukase
¡ÖSEKAI NO OWARI¿¦¶È¿Þ´Õ¡×¡ÚFukaseÊÓ¡¢DJ LOVEÊÓ¡Û
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡Ö¿Þ´Õ¡¿àèàá¡×¡ÊCD+DVD¡Ë
TYCT-39323¡¡¡ï2,640¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD¡ÜDVD
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦SEKAI NO OWARI¥á¥ó¥Ð¡¼¿Þ´Õ¡ÊNakajin Version¡¢Saori Version¡ËÉõÆþ
¡¦CD
1.¡Ö¿Þ´Õ¡×
2.¡Öàèàá¡×
3. ¡Ö¿Þ´Õ¡×(Instrumental)
4. ¡Öàèàá¡×(Instrumental)
¡¦DVD¼ýÏ¿Í½ÄêÆâÍÆ
¡Ö¿Þ´Õ¡×Music Video
¡Ö¿Þ´Õ¡×Music Video ~Behind the Scenes~
¡Ö¿Þ´Õ¡×Interview with Nakajin & Saori
¡ÖSEKAI NO OWARI¿¦¶È¿Þ´Õ¡×¡ÚNakajinÊÓ¡¢SaoriÊÓ¡Û
¡ûÄÌ¾ïÈ×A¡Öàèàá¡¿¿Þ´Õ¡×
TYCT-30162¡¡¡ï1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD
1.¡Öàèàá¡×
2.¡Ö¿Þ´Õ¡×
3. ¡Öàèàá¡×(Instrumental)
4. ¡Ö¿Þ´Õ¡×(Instrumental)
¡ûÄÌ¾ïÈ×B¡Ö¿Þ´Õ¡¿àèàá¡×
TYCT-30163¡¡¡ï1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD
1.¡Ö¿Þ´Õ¡×
2.¡Öàèàá¡×
3. ¡Ö¿Þ´Õ¡×(Instrumental)
4. ¡Öàèàá¡×(Instrumental)
¡ûFC¸ÂÄê15¼þÇ¯µÇ°SPECIALÈ×¡Öàèàá¡¿¿Þ´Õ¡×¡Ê3CD¡Ë
PROV-5048/50¡¡¡ï3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦3CD
DISC 1
1.¡Öàèàá¡×
2.¡Ö¿Þ´Õ¡×
3. ¡Öàèàá¡×(Instrumental)
4. ¡Ö¿Þ´Õ¡×(Instrumental)
DISC 2-3
¡ÖSEKAI NO OWARI FANCLUB TOUR 2025 ¡ØINSTANT RADIO¡Ù¡×
Zepp DiverCity (TOKYO)¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò2ËçÁÈ¤ÎÆÃÅµCD¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÉÕÂ°¡£
¢§¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¼þÇÈ¿ô
¥×¥ì¥¼¥ó¥È
À¤³¦Ê¿ÏÂ
ÉÔ»àÄ»
PLAY
Romantic
Error
Witch
àèàá
Almond Chocolate
µÕ½±¤Î¥Ô¥¨¥í II
ÛÙ
¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É
Fight Music
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¥¸¥ª
¢¡¥·¥ó¥°¥ë¡Öàèàá¡¿¿Þ´Õ¡×Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
9·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¥À¥Ö¥ëAÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Öàèàá¡¿¿Þ´Õ¡×¡Ö¿Þ´Õ¡¿àèàá¡×¤ò³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå¤Ç²¼µ¤ÎÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦SEKAI NO OWARI Official Store ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(¥µ¥¤¥ºÌ¤Äê¡Ë
¡¦TOWER¡¡RECORDS ¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(¥µ¥¤¥º¡§B8¡Ë
¡¦HMV ¡§ ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊHMV³¨ÊÁ¡Ë
¡¦TSUTAYA RECORDS ¡§ ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê¥µ¥¤¥º¡§B2¡Ë
¡¦Amazon.co.jp ¡§ ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È (¥µ¥¤¥º: 27.5¡ß19.5Ñ)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ : ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(¥µ¥¤¥º¡§A4)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡
¡¦Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¶¦ÄÌÆÃÅµ : ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¶¦ÄÌÆÃÅµ³¨ÊÁ¡Ë
¢¨CD¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¤ÄÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤´´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¶¦ÄÌÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥·¥ó¥°¥ë¡Öàèàá¡¿¿Þ´Õ¡×Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
9·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¥À¥Ö¥ëAÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Öàèàá¡¿¿Þ´Õ¡×¡Ö¿Þ´Õ¡¿àèàá¡×¤ò³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå¤Ç²¼µ¤ÎÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦SEKAI NO OWARI Official Store ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(¥µ¥¤¥ºÌ¤Äê¡Ë
¡¦TOWER¡¡RECORDS ¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(¥µ¥¤¥º¡§B8¡Ë
¡¦HMV ¡§ ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊHMV³¨ÊÁ¡Ë
¡¦TSUTAYA RECORDS ¡§ ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê¥µ¥¤¥º¡§B2¡Ë
¡¦Amazon.co.jp ¡§ ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È (¥µ¥¤¥º: 27.5¡ß19.5Ñ)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ : ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(¥µ¥¤¥º¡§A4)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡
¡¦Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¶¦ÄÌÆÃÅµ : ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¶¦ÄÌÆÃÅµ³¨ÊÁ¡Ë
¢¨CD¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¤ÄÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤´´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¶¦ÄÌÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡Ù¡ß¡Ö¿Þ´Õ¡×¥³¥é¥Ü
¢§MV¸ø³«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@ShochikuAnimeOfficial
¢¡¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡ÙºîÉÊ³µÍ×
¸¶ºî ¡§ ¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡Ê¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¡Ë
CAST ¡§
¸¶ ºÚÇµ²Ú¡¡¥Þ¥¤¥« ¥Ô¥å
»³ËÜ ¹Ì»Ë¡¡È¬Åè ÃÒ¿Í¡¡¾®¿ù Îµ°ì¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë
»³¸ý ¾¡Ê¿¡¡¿¹Àî ÃÒÇ·¡¡»³ËÜ ¹â¹
ÌÚÂ¼ Úå¡¡Â¼À¥ Êâ¡¡¾®Ìî Í§¼ù¡¡²Ö¹¾ ²Æ¼ù¡¡¡¿¡¡¾¾²¬ çýÍ¥
´ÖµÜ ¾ÍÂÀÏ¯¡¡¸ÍÅÄ ·Ã»Ò
STAFF¡§
´ÆÆÄ¡§¼Ä¸¶ ½ÓºÈ¡¡µÓËÜ¡§³Á¸¶ Í¥»Ò¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§郄ÅÄ Í§Èþ¡¦ÎëÌÚ ½ã¡¦ÌÚÌî²Ö ¥Ò¥é¥ó¥³¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀîÌÌ ¹±²ð¡¦Æ£Åè Ì¤±û
ºî²è´ÆÆÄ¡§´Ø¸ý ²ÄÆàÌ£¡¦ÀîÌÌ ¹±²ð¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿·°æ À¶»Ö¡¡Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½©»³ ·òÂÀÏº¡¡»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÊÂÌÚ ÃÒ¡¡¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæ ÈþÊæ¡¡£³D´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ À²µ±¡¡ÊÔ½¸¡§郄¶¶ Êâ¡¡²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³ÅÄ ÍÛ¡¡²»¶Á¸ú²Ì¡§»³Ã« ¾°¿Í¡¡²»¶ÁÀ©ºî¡§¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¡¼¥à¡¦¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó¡¡²»³Ú¡§¥³¥È¥ê¥ó¥´¡¡ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ¡¡¡¡À½ºî´´»ö¡§¾¾ÃÝ¡¦TBS¥Æ¥ì¥Ó¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§P.A.WORKS¡¡À½ºî¡§¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¼çÂê²Î¡§SEKAI NO OWARI ¡Ö¿Þ´Õ¡×¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sh-anime.shochiku.co.jp/alice-movie/
¸ø¼°X¡§@alice_movie2025¡¡¸ø¼°Instagram¡§@alice_movie2025¡¡¡¡
ⓒ¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¡§¥·¥å¥Ê¥¤¥È¡¡MAIL¡§pr@schneid.co.jp
ÄíÅÄ¡Ê080-4437-7928¡Ë¡¿»³ËÜ¡Ê080-5632-4450¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡SEKAI NO OWARI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡SEKAI NO OWARI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡SEKAI NO OWARI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡SEKAI NO OWARI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡SEKAI NO OWARI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡SEKAI NO OWARI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢