Devil ANTHEM.が、10月22日に新体制初となるフルアルバムの発売と、11月からそのアルバムを引っさげつつ、グループの11周年を記念した全国ツアーを行うことを発表した。

本発表は、9月21日に東京・品川ステラボールにて開催した全編生演奏ワンマンライブ＜#でび夏霞演奏会2025＞の中でアナウンスされた。新体制になり、配信リリースされた7曲に未発表の新曲3曲を収録するアルバムは、サウンドを彩るクリエイター陣には、阿坂亮平（ex Mr.ふぉるて）、PassCodeのサウンドプロデューサーとしても知られる平地孝次、そしてヤマモトショウといった面々が名を連ね、さらに「Dive to Summer」ではCRYSTAL LAKE・田浦楽がドラマーで参加するなど、新たな音楽的な試みが続出する刺激的な作品集となっているという。全国ツアーは6地方6公演となりファイナルは12月29日に神奈川・KT Zepp Yokohamaでの開催が決定している。

アルバムとツアーのタイトルはともに「a story beyond」。「物語のその先へ」という意味と「beyond」という言葉に「今を超えていく」という意味を併せ持たせたとのこと。2025年3月から新体制となり、何かと比べられることのある前体制に対して、あえて過去は過去、今は今として向き合うことを選択して、その上でこれまでを遥かに超えてより大きくなるというグループの意思の表明となっているという。

◾️アルバム『a story beyond 』

2025年10月22日（水）発売

価格：3,000円（税込） NCS-10323 ◆収録曲 / クレジット

M1.a story beyond

作詞・作曲：IMAKISASA 編曲：AILI

M2.雷鳴

作詞・作曲：IMAKISASA 編曲：小川裕太郎(Wee’s)

M3.Unleash

作詞・作曲・編曲：阿坂亮平

M4.from again

作詞：Kaito Satoh 作曲・編曲：Koji Hirachi

M5.Dive to Summer

作詞・作曲：山下智輝 編曲：蜜柑拉麺

M6.Bang! Bang! Galaxy

作詞・作曲：IMAKISASA 編曲：ツカダタカシゲ(Wee’s)

M7.Singin’

作詞・作曲：IMAKISASA 編曲：Relect

M8.DCB

作詞・作曲・編曲：ヤマモトショウ

M9.REBUILD

作詞・作曲：山下智輝 編曲：蜜柑拉麺

M10.手紙

作詞・作曲・編曲：山下智輝

◾️＜Devil ANTHEM. 11th Anniversary TOUR 2025 a story beyond＞ 2025年11月2日（日）名古屋DIAMOND HALL

2025年11月3日(月・祝)山口RISING HALL

2025年11月9日（日）北海道小樽GOLD STONE

2025年12月7日（日）大阪GORILLA HALL

2025年12月14日（日）仙台MACANA

2025年12月29日(月)KT Zepp Yokohama ◆問い合わせ先

東京：DISK GARAGE / https://info.diskgarage.com

大阪：サウンドクリエーター / 06-6357-4400

名古屋：サンデーフォークプロモーション / 052-320-9100

山口：massenext / live@massenext.jp

仙台：ノースロードミュージック / 022-256-1000（平日11:00〜16:00）

北海道：ウエス / info@wess.co.jp

◾️リリース・イベント情報

※10月8日（水）のオンライン・イベント以外はライブ終了後特典会が開催されます。 日時：10月5日（日） Open 17:30 / Start 18:00

会場：Veats Shibuya (Guest Merry BAD TUNE.)

＊商品予約はビクターオンラインストアが行ないます。

＜予約/販売特設サイト＞

https://victor-store.jp/special/devilanthem2025 日時：10月8日（水） 20:00〜

オンラインイベント： ビクター・オンライン・ストア インターネットサイン会（WEB特典会）

※インターネットサイン会(WEB特典会)の模様はYouTubeビクターオンラインストアのオフィシャル・チャンネルにて行います（ビクターオンラインストアで予約頂いた方限定となります）。

※販売サイト後報 ○日時：10月22日（水） Open 18:45 / Start 19:30 <発売日>

会場：WWW X （渋谷）

○日時：10月25日（土） Open 12:30 / Start 13:00

※フリー観覧ミニ・ライブ

会場：タワーレコード渋谷店9F(屋上)

＊CD販売は施設内の特設カウンタービクターオンラインストアがで行います。

○日時：10月26日（日） Open 18:00 / Start 18:30

会場：Spotify O-Crest（渋谷）

○日時：11月14日（金） Open 18:30 / Start 19:00

※フリー観覧ミニ・ライブ

会場：池袋サンシャインシティ噴水広場（特典会は別会場） ※リリース・イベント/インターネットサイン会の詳細、参加方法、レギュレーションについては必ず事前にオフィシャルHP/SNSでご確認ください。