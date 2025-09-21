Vリーグ参入の福岡ギラソールが今シーズンの契約選手を発表！

19日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の福岡ギラソールが、2025-26シーズンの契約選手をクラブ公式サイトで発表した。

今シーズンより新たにVリーグ女子へと参戦する福岡ギラソールの所属選手は合計で14名。キャプテンはアウトサイドヒッターの髙山侑花が務める。

所属選手14名は以下の通りコメントを発表している。

⬛︎ 2：矢山美沙

「全力で勝利を目指してプレーをし、楽しむ気持ちを忘れず、皆様に応援してもらえるチームになれるように頑張ります!応援よろしくお願いします」

⬛︎3：鶴上ひまり

「2025シーズンも福岡ギラソールでプレーさせていただくことになりました。昨シーズンは多くの課題と向き合う中で、チームメイトやスタッフ、そして応援してくださる皆さまの支えの大きさを実感しました。今シーズンはより多くの得点に絡み、勝利に直結するプレーをお見せできるよう日々努力してまいります。最後までチームの力になれるよう全力で戦いますので、引き続きご声援をよろしくお願いいたします」

⬛︎4：磯野梢

「この度、福岡ギラソールに入団することになりました、磯野梢です。身長を活かして、チームの勝利に貢献できるように日々精進して行きます。そして、バレーボールができる環境や、支えてくださる方々への感謝の気持ちを忘れず頑張りますので、応援よろしくお願いします！」

⬛︎5：大熊亜希

「いつも温かくたくさんの応援をしていただきありがとうございます。今回よりVリーグへ参入することになりました。このような機会をいただいたからには、勝つことにこだわり、今までの経験等を活かして、何事にも貪欲にチャレンジし、プレーし常に進化し続けていきたいです！2度目のVリーグ、悔いなくチームに貢献できるように日々成長できるように頑張ります！大輪の向日葵を咲かせられるように高みを目指していきますので、今後とも熱い応援よろしくお願いします！！！」

⬛︎6：髙山侑花

「今シーズンもバレーボールができること、プレーできることに心から感謝しています。今シーズンより、Vリーグに参入となります。やっと”スタートライン”に立つことができました。ここまで来るまでに沢山のことを乗越えてきましたが、この舞台に立てるのは当たり前ではなく、支えてくださる皆さんのおかげだと強く感じています。日々の練習環境を整えてくださるスタッフ、共に戦う仲間、そして応援してくださるスポンサー企業様・ファンの皆様。どれひとつ欠けても私たちはコートに立てません。心から感謝しています。その感謝を胸に、10月からのリーグ戦で全力を尽くし、結果で恩返しできるように戦い抜きます。これからも共に歩んでいただけたら嬉しいです。毎試合、全力で戦っていきますので、応援よろしくお願いします！」

⬛︎7：福島世奈

「いつも温かい応援ありがとうございます。今シーズンも福岡ギラソールでプレーできることを光栄に思います。Vリーグに向けて成長した姿をコートでお見せできるよう努力していきますので、引き続きご声援をよろしくお願いいたします」

⬛︎8：林清香

「今季も温かいご声援、そして家族、スポンサーの皆様、ファンの皆様のご支援に心より感謝申し上げます。2年目となる今シーズンは、Vリーグ昇格という大きな節目を迎え、例年以上に強い覚悟と気持ちで臨みます。一戦一戦に全力を注ぎ、さらにパワーアップした姿をお見せできるよう全力で頑張ります！今年もご声援よろしくお願いいたします！」

⬛︎9：在家涼風

「いつも応援ありがとうございます。ずっと夢見ていたVリーグの舞台でバレーができることがとても嬉しいです！164cmとアタッカーの中では小柄ですが、持ち前のジャンプ力とパワーで高いブロックも恐れず思いっきり勝負し、見ている人を楽しませられるバレーができるよう頑張ります！たくさんの応援よろしくお願いします」

⬛︎10：土谷真未

「この度、福岡ギラソールに入団させていただくこととなりました。一度競技から離れた時期もありましたが、再びコートに立つ機会をいただけたこと、そして大好きなバレーボールと向き合えることに心から感謝しています。支えてくださるスポンサーの皆さまや関係者の方々、そして日頃から応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、選手としてチームに貢献できるよう日々努力してまいります。今後とも応援よろしくお願いいたします」

⬛︎11：長畑蒼衣

「この度、福岡ギラソールに入団させていただくことになりました、長畑蒼衣です。大学卒業後、一度バレーボールから離れていた私を受け入れてくださった監督・コーチ、そしてチームの皆さまに心から感謝しています。これからは全力でバレーボールに向き合える環境や、支えてくださる方々への感謝を胸に、福岡ギラソールの一員として精一杯プレーします！！応援よろしくお願いします！」

⬛︎12：櫻木春香

「いつもたくさんの応援ありがとうございます。夢だったVリーグという大きな舞台で、自分の強みでもある高さとブロックを最大限に発揮し、若さと明るさでチームの勝利に貢献できるように顔晴ります！よろしくお願い致します」

⬛︎14：古島七海

「マネージャーとして、福岡ギラソールに入団して1年が経ち、今では選手としてプレーさせて頂いています！奄美大島という小さな島で産まれた私が福岡でバレーボールをできていること、大変嬉しく思い、感謝の気持ちでいっぱいです！応援してくださっている皆様の期待に、結果で恩返しができるよう精一杯頑張ります！今後とも応援のほどよろしくお願いいたします！！！」

⬛︎15：柳澤千鶴

「この度、福岡ギラソールに入団させて頂くことになりました。大好きなバレーボールをこうして出来ることに感謝しながら、1つでも多く勝てるように頑張っていきます。セッターとして冷静かつ熱く、チームを勝利に導けるようにプレーしていきますので応援よろしくお願い致します！！」

⬛︎16：池田結月

「この度、福岡ギラソールに入団させていただきました、池田結月です。大好きなバレーボールを明るく素敵なチームでプレー出来ることに感謝をしながら、自分の持ち味を活かして全力で頑張ります！また、チームの勝利に貢献できるよう自分の限界を決めずプレーしていきますので、沢山のご声援のほどよろしくお願いします！！」