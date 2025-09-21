KOTORIが、7月にリリースした現体制初のEP『TSUBASA』より収録曲「SKY」のMVを公開した。

9月20日の空の日に公開予告された今作は、EPを引っさげた全国ツアー＜“GIVE YOU TSUBASA” TOUR＞のドキュメンタリーがフィーチャーされている。『TSUBASA』にファンの想いを乗せて、文字通り日本各地を飛び回った1カ月半。ビデオのラストでは、フロントマン・横山が空からの決死のダイブを敢行しているという。

https://youtu.be/5fB4BL3a9mY

8月よりスタートしたワンマンライブツアー＜“GIVE YOU TSUBASA” TOUR＞も9月22日に東京・キネマ倶楽部にてツアーファイナルを迎える。また、11月1日には東京・豊洲PITにてバンド主催フェス＜TORI ROCK FESTIVAL 2025＞を開催。2024年に3年ぶりに神奈川・川崎クラブチッタで開催された同フェスは、2デイズとも完売している。こちらも是非チェックしてほしい。

◾️＜TORI ROCK FESTIVAL 2025＞ 開催日程：2025年11月1日（土）

会場：東京・豊洲PIT

開場：11時30分 開演：12時30分

出演：bacho、Hump Back、See You Smile、SuiseiNoboAz、TENDOUJI、w.o.d.、さよならポエジー、ひとひら、リーガルリリー and more…

チケット（ドリンク代別）：ADV 6,900円 / DOOR 7,500円

◾️＜KOTORI pre. “GIVE YOU TSUBASA” TOUR＞ ※終了公演は省略

09月22日（月）＠東京・キネマ倶楽部（18時開場 / 19時開演 ）[SOLD OUT]

◾️イベント出演 ＜山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜＞

9月20日（土）＠群馬・日本トーターグリーンドーム前橋 ＜DElicious BUns FESTIVAL2025＞

10月11日（土）＠愛知・愛知県常滑市りんくうビーチ ＜TOKYO ISLAND 2025＞

10月12日（日）＠東京・海の森公園 ＜GALAXY PARK＞

10月19日（日）＠大阪・大阪城ホール ＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞

10月25日（土）＠大阪・泉大津フェニックス

