【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）

【映像】ブチ切れながらベンチに戻る一部始終

ジャイアンツの新人・ギルバートが見せた感情表現が話題となった。

ジャイアンツが4ー2と2点リードで迎えた4回表、「9番・ライト」のギルバートが、先頭打者としてこの試合で2度目の打席に入った。1打席目では押し出しのフォアボールを選んだギルバートだったが、この打席では2球で簡単に追い込まれてしまう。

カウント0ー2からの3球目、グラスナウが投じたナックルカーブにバットは空を切り、空振り三振。先頭打者としての役割を果たすことはできなかった。

出塁できなかったギルバートは、不甲斐ない自分自身にキレているのか、大声でなにかを発しながらベンチへと早足で戻っていく。顔も上下させており、その激しさが映像越しでもよく伝わってきた。一方で、マウンド上のグラスナウは少し引き気味。そのコントラストが印象的なものとなった。

そんなギルバートに対してSNSでは、「ギルバートおもろいなｗｗｗｗｗｗ」「本当に感情豊かなやつだよな」「ギルバートおもろい」「パドレスがいいんちゃうか？笑笑」「あのカーブやべえよ！って言ってるのかw」「めちゃくちゃキレてて笑う」「ちょっとファンになりそうだｗ」といった反応があった。

ギルバートは今年メジャーデビューしたばかりとあって、まだ実績はない。しかし、エネルギッシュな姿とやんちゃな表情でチームを盛り上げるキャラクターとして、チームメートやジャイアンツファンからは愛されている。プレーでもその存在が注目される日が楽しみだ。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）