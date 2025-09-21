【ブンデスリーガ】アウクスブルク 1−4 マインツ（日本時間9月20日／WWKアレーナ）

【映像】現地騒然！佐野海舟の「神アシスト」

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、超越的なプレーを連発して入団２年目にしてブンデスリーガ初アシストを記録。現地メディアから称賛の声が挙がっている。

マインツはブンデスリーガ第4節でアウクスブルクと敵地で対戦。14分に見事なボール奪取から左足を一閃してブンデスリーガ初ゴールを記録した佐野は、さらに60分に初アシストも記録する。

アウクスブルクのMFアンノア・マッセンゴに出たパスをいち早く察知した佐野は、鋭い出足からインターセプト。すぐさま相手MFクリスティヤン・ヤキッチのスライディングを受けるも、これを右にヒラリとかわして一気に加速する。敵陣の右サイドを約60mに渡って独走すると、ペナルティーエリアのラインあたりで柔らかいパスを出す。

このスルーパスはGKとDFの間を通って絶妙な位置へと届き、走り込んだMFパウル・ネーベルが無人となったゴールに楽々と蹴り込んだ。

ボール奪取からゴールネットが揺れるまでわずか11秒だったこの神アシストは、ドイツ・メディアも大絶賛。日刊全国紙『Bild』は試合速報で、「90%は佐野のゴールだ。右サイドからカウンターを仕掛けたこの日本人は、誰も止められない存在だった。相手は佐野のスピードに付いていくことができず、巧みなクロスを送った。ネーベルはただボールを無人のゴールに押し込むだけだった」と称賛を惜しまなかった。

また、マインツの地元メディア『Allgemeine Zeitung』も、「佐野の活躍でマインツが今シーズン初勝利」と報道。アシストに関しては、「佐野が素晴らしいスピードで右サイドを駆け上がり、中央へ完璧なパスを送った。ネーベルはゴールに流し込むだけだった」と綴った。

69分のプレアシストを含めて3ゴールに絡む大車輪の活躍を見せた佐野は、4−1勝利に立役者に。もちろんマン・オブ・ザ・マッチに選出されている。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）

