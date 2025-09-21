GENERATIONSが、全国8都市14公演をまわるアリーナツアー＜GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”＞を本日マリンメッセ福岡 A館より開催した。

今回のツアーは、2025年2月から6カ月連続でメンバーそれぞれが楽曲をプロデュース&リリースした企画「PRODUCE 6IX COLORS」を軸に、ライブを6つのブロックに分けて構成。ブロック毎にメンバーが演出をトータルプロデュースする。それぞれの個性溢れるパフォーマンスが約2時間にわたり披露され、その中でこのアリーナツアーのために書き下ろされた未発表の新曲「PAINT」（発売日未定）を初披露した。

ライブ終盤には、映画監督の松永大司氏が監督を務めるGENERATIONS自身初のドキュメンタリー映画『GENERATIONS：The Documentary』のタイトルに加え、2025年11月21日公開されることが解禁された。

ドキュメンタリー映画では、2024年に新体制となったGENERATIONSが、様々な不安や葛藤を抱えながら新たなスタートを切る瞬間や、昨年行われたアリーナツアー＜GENERATIONS LIVE TOUR GENERATIONS 2.0＞の公演毎に変わっていく心境の変化が収められており、今まで誰も見ることのなかった彼らのリアルな表情が描かれた作品になっているという。全国5都市で公開されるとのことで、追加の情報をお待ちいただきたい。

■＜GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”＞ 2025/9/21（日）福岡・マリンメッセ福岡 A館 ※SOLD OUT [開催終了]

2025/9/27（土）9/28（日）東京・国立代々木競技場 第一体育館 ※SOLD OUT

2025/10/1（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

2025/10/18（土）

2025/10/19（日）静岡・エコパアリーナ

2025/10/28（火）

10/29（水）大阪・大阪城ホール ※SOLD OUT

2025/11/15（土）

2025/11/16（日）三重・三重県営サンアリーナ ※11/15（土）のみ SOLD OUT

2025/12/6（土）12/7(日) 福井・サンドーム福井

2025/12/17（水）

2025/12/18（木）千葉・ららアリーナ 東京ベイ

■ドキュメンタリー映画『GENERATIONS：The Documentary』 2025年11月21日（金）公開

全国5大都市にて2週間限定公開