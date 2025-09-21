望海風斗、『べらぼう』で大河初出演＆花魁姿を披露！ 「大変嬉しく、そして身の引き締まる思い」
横浜流星主演の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）の第37回（9月28日放送）に、望海風斗が出演することが明らかとなった。
【写真】柔らかいほほ笑みが美しすぎる！ 望海風斗、インタビュー撮りおろしショット
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。脚本は森下佳子。
望海風斗が演じるのは、北尾政演／山東京伝（古川雄大）のなじみの座敷持花魁・菊園。
望海は「このたび、NHKの大河ドラマに初出演させていただくことになりました。歴史ある大河の世界に出演させていただくことは、大変嬉しく、そして身の引き締まる思いです。政演（山東京伝）との2人の関係性がコミカルで面白く描かれていますので、どうぞ楽しみにご覧いただけたら嬉しいです」とコメントしている。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
【写真】柔らかいほほ笑みが美しすぎる！ 望海風斗、インタビュー撮りおろしショット
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。脚本は森下佳子。
望海風斗が演じるのは、北尾政演／山東京伝（古川雄大）のなじみの座敷持花魁・菊園。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。