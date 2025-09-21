エッ、こんなに揃うの！？【3COINS】の「ヘアケアアイテム」即買いかもーーッ♡

髪をきれいに保ちたいなら、【3COINS（スリーコインズ）】をチェックしてみて。ツヤを引き出すメタルコームや寝ている間に髪をケアできそうなシルク素材のアイテムなど、美髪に導くアイテムが豊富にラインナップされています。今回ご紹介するのは、毎日のケアに取り入れたいおすすめの「ヘアケアアイテム」。お求めやすい価格で手に入るので、ぜひ揃えてみてください。

外出先にも◎ 美髪に導くメタルコーム

【3COINS】「メタルコーム／and us」\2,200（税込）

公式オンラインストアによると「髪表面の光沢感をアップし、まとまりのある髪へ導きます」というコームは、「くしの表面を特殊な技術で滑らかに加工し、髪への摩擦を抑える」のだそう。約高さ5.3 × 横10 × 奥行0.9cmとコンパクトなサイズ感で、持ち運びやすいのも嬉しいポイントです。外出先でサッととかせば、いつでも美髪をキープできそう。

髪やお肌をケアできるシルク枕カバー

【3COINS】「《シルク100％》シルク枕カバー：40×65cm／and us」\1,650（税込）

こちらは、光沢感のあるシルク100％素材の枕カバー。公式オンラインストアによると、「寝ている間の髪やお肌を摩擦ダメージからやさしく守ってくれる」とのこと。上品でインテリアになじみやすい、チャコールグレーとアイボリーの2色展開。おしゃれな見た目で、寝ている間に髪やお肌をケアしてくれそうな枕カバーは必見です。

寝ている間に美髪に導くシルクナイトキャップ

【3COINS】「《シルク100％》シルクナイトキャップロング／and us」\1,320（税込）

公式オンラインストアによると「寝ている間の枕との摩擦ダメージから髪をやさしく守ってくれる」、「頭皮や髪を乾燥から防いで潤いのある美髪をサポート」とのことで、お値段以上の効果に期待がもてそうなナイトキャップ。ロングタイプなので長い髪もしっかりカバーできそうです。保湿力が高いシルク素材は、髪のパサつきに悩んでいる人におすすめ。うるおいのある美髪に導いてくれそうです。

いつでもきれいなヘアブラシ

【3COINS】「そうじがしやすいヘアブラシ／and us」\550（税込）

ヘアブラシの汚れが気になるという人も多いのでは。こちらのヘアブラシなら、カバーを取り外すことでブラシに付いた髪の毛やほこりを簡単に掃除できます。公式オンラインストアによると、「柔軟性の高いナイロンピンで絡まりやすい髪や濡れた髪にも使いやすいです◎」とのこと。ストレスフリーに髪のケアができそうです。

