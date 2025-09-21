Mireiはあの日、

この言葉に救われた！

-第9話-

葬送のフリーレン編

私は手紙が好きだ。

小学校のときのお手紙交換や応援してくれているファンのみんなに貰ったものまで、私の部屋には今まで貰ったたくさんの手紙が保管してある。

好きな理由はいろいろあるけど、1番は残るから。

消えないもの、形として存在するものは安心する。

今はSNS社会、ネットでの交流が主流な世界だ。

その中でかけてもらった嬉しい言葉は全部、スクリーンショットなど何かしらの形で残しているけど、サーバーやアカウントが消えたり、携帯を無くしたりすると読めなくなる。

連絡先を知らずに音信不通になっていたり、アカウントを変えて今は繋がっていない人がいると、その繋がりも消えてしまったように思えてなんだか寂しくなることがある。

葬送のフリーレン第2巻13話のヒンメルの言葉は、私が手紙を大切に思う理由に通じるものがある。

旅の途中で自分の銅像を作ってもらう理由について、彼はこう語る。

「君が未来でひとりぼっちにならないようにするためかな。 おとぎ話じゃない。僕達は確かに実在したんだ。」

--葬送のフリーレン 第2巻13話

私物

エルフとして長寿の人生を歩むフリーレンが孤独にならないよう、自分が死んだ後も残る銅像を各地に建てていったヒンメルは、優しさに溢れている。

実際、冒険の途中でフリーレンがヒンメルの銅像を見つけると、嬉しそうな顔をする。

形に残るものは何度でも、その存在を、その優しさや気持ちを、見る度に思い出させてくれる。

未来にも残る証。

いつか私の言葉も手紙や本のように形として、君に渡せる日が来ますように。

