Ì¡²è²È¤ÎM¤ÈH¤Ï¡¢°ì¿×¼Ò¡¦comicHOWLÊÔ½¸Éô¤«¤é¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¿Íµ¤¤Î¶¦Æ±²ø´ñÁÏºî¥µ¥¤¥È¡¦SCPºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡ÖSCPºâÃÄ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¤òM¤¬¼¹É®¤·¡¢¡ÖSCP¡×¤È»×¤·¤­²ø°Û¤¬¸½¤ì¤ë¸¶ºîÉÕ¤­¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òH¤Ïºî²è¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Í¡¼¥à¸¶ºî¤òÃ¯¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÆó¿Í¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡ÖSCP¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£ÆÉ¤á¤ÐSCP¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤­¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¡¢¹Í»¡·¿¥Û¥é¡¼¡ØSCP¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



©︎Íü¡¦»°»³¹â¡¦¥Ï¥Á¥Õ¥ó¡¿°ì¿×¼Ò











¡Ö1.Discuss¡×¤Ï°Ê²¼¤ÎºîÉÊ¤Ë´ð¤Å¤­À©ºî¤µ¤ì¡¢CC BY-SA 3.0¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹

SCP-3199¡Ö¸í¤ì¤ë¿ÍÎà¡×

¡÷bittermixin, 2017

http://scp-jp.wikidot.com/scp-3199

SCP-096¡Ö¥·¥ã¥¤¥¬¥¤¡×

@ Dr Dan, 2010

http://scp-jp.wikidot.com/scp-096

SCP-444-JP¡ÖÈì¿§¤ÎÄ»¡×

@locker, 2014

http://scp-jp.wikidot.com/scp-444-jp

SCP-049¡Ö¥Ú¥¹¥È°å»Õ¡×

@Gabriel Jade_, djkaktus, Gabriel Jade, 2009

http://scp-jp.wikidot.com/scp-049

SCP-076¡Ö¥¢¥Ù¥ë¡×

@Kain Pathos Crow, DrClef, 2008

http://scp-jp.wikidot.com/scp-076

SCP-910-JP¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ë¡×

@tsucchii0301, 2015

http://scp-jp.wikidot.com/scp-910-jp

SCP-1283-JP¡ÖÆ§ÀÚ¤Î¸þ¤³¤¦¡×

@rkondo_001, 2017

http://scp-jp.wikidot.com/scp-1283-jp

SCP-054¡Ö¿åÀº¡×

@Unknown Author, SimpleCadence, 2008

http://scp-jp.wikidot.com/scp-054

SCP-134¡ÖÀ±´ã»ù¡×

@Unknown Author, Skali Sharpnose, 2008

http://scp-jp.wikidot.com/scp-134

SCP-999¡Ö¤¯¤¹¤°¤ê¥ª¥Ð¥±¡×

@ProfSnider, 2009

http://scp-jp.wikidot.com/scp-999

SCP-131¡Ö¥¢¥¤¥Ý¥Ã¥É¡×

@Unknown Author, 2008

http://scp-jp.wikidot.com/scp-131

SCP-192-JP¡Ö»äÃ£¤ÎTOKYO¡×

@nekomiya_guu2014

http://scp-jp.wikidot.com/scp-192-jp