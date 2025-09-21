◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ 関学大41―17近大（2025年9月21日 神戸ユニバー競技場）

ディフェンスのビッグプレーが勝利を引き寄せた。前半を14―14で折り返し、FGで3点リードを許した第3Q8分過ぎ。勢いに乗る近大QB小林洋也（3年）のロングパスに、関学大DB伊東利晃（3年）が反応する。相手WRと左サイドを並走し、一瞬早く体を反転させ、ボールをもぎ取った。この試合2本目のインターセプト。流れが完全に変わり、直後のシリーズで逆転TDが生まれた。

「前の試合（同大戦）からロングパスで狙われていたので、そこをしっかり練習した。うまくキャッチできたな、と」

ハイスクールライフをエンジョイしていた兄に感化され、中学卒業と同時にオーストラリアへ。サッカー、サーフィンに夢中になり、3年間、異国での暮らしを満喫した。卒業し、帰国する時には、法大でWRだった父に影響を受け、日本屈指の名門を目指すことに。未経験ながら、3年目で定位置を獲得した。

「伊東のインターセプトが大きかったですね」

大村和輝監督も称えたパフォーマンス。開幕3連勝の立役者は「（今年は）4回生を勝たせたいですね」と端正なマスクを引き締めた。