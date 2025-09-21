体調管理が格段に楽しくなる【ガーミン】ランニングウォッチが「Amazonタイムセール」13%OFF
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
※以下の商品情報は2025年9月21日11時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
■ガーミン(GARMIN) Forerunner 165
Amazonセール特価：3万1567円(13%OFF)
体調管理やワークアウトの目安として適しており、モチベーション維持にも役立つと好評。また、ランニングデータが便利で、睡眠の質や生活状況の確認に役立ちます。新しい機能も追加されており、使いやすさを改善している。 GPS性能については、精度が高く、GPSの補足が早い。
■ニューバランス ランニングシューズ M413
Amazonセール特価：4868円(30%OFF)
ジョギング、ウォーキング、ジムから普段履きまで活躍するマルチモデル「M413」がV3にアップデート。通気性と耐久性を考慮したメッシュアッパーが、長時間の使用でも靴内の快適さを持続。サドル部の3Dプリントが中足部のサポートと保形性を確保し、薄底ミッドソールがクッション性と抜群の軽さを実現。足裏のワイド設計が左右の動きにも安定感をもたらし、健康維持の運動から通勤、通学まで幅広く足元をサポート。
■New Trip スーツケース
Amazonセール特価：8279円(47%OFF)
マチ幅を5cm拡張するだけで容量が20％UPできる、大容量スーツケース。土産や、冬場の衣類などで荷物が増えることも考慮して、こちらのキャリーケースを選ぶと、ゆとりが持てるのでオススメ。さらに視認性の高いメッシュポケット内蔵、メイン収納は合計４か所で、どこに何を入れたかがひと目でわかり、取り出し作業がスムーズになります。大容量で収納便利、初心者から旅慣れた方まで幅広くご利用頂けるスーツケース。
■アオキ 長袖 シャツ3点セット
Amazonセール特価：5505円(14%OFF)
安心の形態安定加工で毎日のお手入れが簡単。抗菌防臭加工で汗をかいても清潔、体の曲線に合わせたフォルムの立体パターンを使用し、動きやすくて快適。3枚セットで洗い替えができ、着回し簡単！
■テクシーリュクス ビジネスシューズ
Amazonセール特価：5980円(32%OFF)
アッパーにはソフトな牛革を採用。伸縮性のあるサイドゴアを使用し靴の脱ぎ履ぎをスムーズに。カップインナーソールで足裏にフィット、ABS樹脂製シャンクが体重を支え、安定感を向上。アウターソールには、かかと部に耐摩耗ラバーを採用し耐久性にも配慮している。
▼編集部おすすめ
※ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。