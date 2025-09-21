元リヴァプール女子監督、47歳で死去…今年2月まで長野風花を指導

長野風花と清水梨紗が所属するリヴァプール女子チームは、20日に元監督であるマット・ビアードが47歳で亡くなったと訃報を伝えた。

同氏は2012〜2015、2021〜2025年と二度に渡ってリヴァプール女子チームを指揮した人物。

2023年からリヴァプールでプレーしてきた長野を指導した指揮官でもある（清水は今夏に加入）。

ビアードは今年2月にリヴァプールを退団すると、6月にバーンリー女子の監督に就任するも8月に辞任していた。

彼の妻であるデビーさんは、このようなメッセージをSNSに投稿している。

「深い悲しみの中、私たちの愛するマシュー・ビアードが今夜（土曜）午後7時28分に亡くなりました。

彼は愛情深い夫であり、父であり、息子であり、兄弟であり、叔父でした。素晴らしく、思いやりのある人で、出会ったすべての人から愛されていました。

家族一同、彼の死を悼み、安らかに弔う時間をくださいますようお願い申し上げます。私たちは永遠にあなたを愛しています。あなたはまさにレジェンド」

また、リヴァプール公式も「彼は真の誠実さと温かさを備えた人物であり、クラブでともに働いたすべての人々から、心からの愛情を込めて永遠に記憶されるでしょう。安らかに眠ってください、マット」とその死を悼んでいる。