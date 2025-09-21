◇陸上 世界選手権東京大会 最終日 男子400メートルリレー決勝（2025年9月21日 国立競技場）

男子400メートルリレー決勝が行われ、日本は38秒35の6位に終わり、3大会ぶりのメダルを逃した。優勝は米国で37秒29、2位はカナダ恵37秒55、3位はオランダで37秒81だった。

攻めのバトンで勝負に出たが、世界の壁に阻まれた。日本は前日20日の予選と同じ小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（JAL）のオーダーで臨んだ。危なげなくバトンをつないだものの、先行する米国、カナダに徐々に引き離され、最後は6位でフィニッシュした。

レース直前のチーム紹介では、4人が世界的人気アニメ「ワンピース」の主人公・ルフィのギア変化のパフォーマンスを披露し国立を沸かせ、米国のライルズも手を叩いて喜ぶ場面もあった。レース直後は仲間たちと言葉を交わし、日の丸を掲げ応援に感謝の意を示した桐生だったが、メディアスペースに移動し質問を受けると「走り出した瞬間にふくらはぎがつってしまって…右足」と明かし、悔し涙があふれた。

予選では1走・小池と2走・柳田のバトンパスで「事故レベルで（2走との距離が）詰まりましたよね（笑い）」（小池）と確実にバトンをつなぐ安全策をとり、38秒07の全体5位のタイムだった。

東京五輪決勝では痛恨のバトンミスで途中棄権。同じ国立の舞台でリベンジを狙ったが、攻めに転じても世界の表彰台には届かなかった。五輪では08年北京で銀メダルを獲得し、16年リオデジャネイロでも銀メダルに輝いた同種目。世界選手権では17年ロンドン大会で銅メダル、19年ドーハ大会で銅メダルを獲得していた。

▼桐生 （涙を流し）走り出した瞬間にふくらはぎがつってしまって…右足。僕の責任だと思いますし。何でここでやってしまったのか…。僕がちゃんと走っていれば、メダルもいけたと思う。