¡ÚÃæÆü¡Û£µÇ¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡Ä´ÑµÒÆ°°÷¤Ï¿·µÏ¿Ã£À®¡¡¼çºÅ72»î¹ç¤Ç252Ëü0832¿ÍÆ°°÷
¡¡£µÇ¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÆü¤À¤¬¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤Ç¤Ï¿·µÏ¿Ã£À®¤À¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï£²£±Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Çº£µ¨¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥àÁ´»î¹ç¡ÊÃÏÊý¥²¡¼¥à£²»î¹ç¤ò´Þ¤à£·£²»î¹ç¡Ë¤ò½ªÎ»¡£¥·¡¼¥º¥ó´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï£²£µ£²Ëü£°£¸£³£²¿Í¤Ç¡¢£±»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ï£³Ëü£µ£°£±£²¿Í¡£¤³¤ì¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤Ë£Î£Ð£Â¤Î´ÑµÒ¿ô¤¬¼Â¿ôÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¤ÎºÇÂ¿Æ°°÷µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¤Î£²£´£²Ëü£·£¸£°£µ¿Í¡Ë¡£
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï£³¡õ£´·î¡Ê£±£±¾¡£±£²ÇÔ£±Ê¬¤±¡Ë¡¢£µ·î¡Ê£±£±¾¡£±£´ÇÔ¡Ë¡¢£¶·î¡Ê£±£°¾¡£±£²ÇÔ¡Ë¡¢£··î¡Ê£±£°¾¡£±£±ÇÔ¡Ë¡¢£¸·î¡Ê£±£²¾¡£±£´ÇÔ¡Ë¡¢£¹·î¡Ê£¶¾¡£±£²ÇÔ¡Ë¤È³«Ëë¤«¤é£¶¤«·îÏ¢Â³Éé¤±±Û¤·¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ï¾ï¤Ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡££··î£±£²Æü¤Î¹ÅçÀï¤«¤éºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç£³£±»î¹çÏ¢Â³¤ÇËþ°÷¸æÎé¡Ê£³Ëü£µ£°£°£°¿Í°Ê¾å¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀï¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡Ö£²£µ£°Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÍèÇ¯¤â³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢´¶Æ°¤·¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤«¤é½©¡¢½Õ¤È¤«¤±¤ÆÃÃÏ£¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÏµåÃÄÁÏÎ©£¹£°¼þÇ¯¡£ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ò¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤¬¸Ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¼±ç¡¢¤½¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥É¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÎå¤ß¤È¤·¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ï¤µ¤é¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¶½Ê³¤·¤ÆÌë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¡¢¿¦¾ì¤Ç³Ø¹»¤Ç²ÈÄí¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÏÃÂêËþºÜ¤È¤¤¤¦£±Ç¯¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£