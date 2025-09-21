全長4m級！ 日産「新“コンパクト”SUV」発表！ 1リッターで30km走る「コンパクトカー」のSUV仕様！ 約280万円の「ノート オーテッククロスオーバー」とは

日産の新「コンパクトSUV」！

2025年8月28日、日産は「ノート」の一部仕様向上にあわせて、カスタムカー「オーテッククロスオーバー」にも改良が加えられました。

ノートは、都市部から郊外まで幅広いシーンで使われる日常の移動に適した大きさと、実用性の高さが特徴のコンパクトカーです。

日産のコンパクトSUV！

【画像】超カッコいい！ 日産「新“コンパクト”SUV」を画像で見る（55枚）

2020年に登場したノートの現行モデルは、全長4045mm×全幅1695mm×全高1505mm、ホイールベース2580mmという扱いやすいサイズで、5名乗車に対応しながら室内や荷室の空間も確保しています。

さらに、パワートレインは1.2リッターエンジンを発電専用とし、モーターで走行するe-POWERが採用されています。

エンジンは、最高出力98馬力、モーターは116馬力を発揮し、WLTCモードで28〜30km／Lの燃費性能を備えています。

また、エクステリアは、シャープなランプと立体的なフロント造形で存在感が演出され、インテリアは、実用的な収納やファブリックシートをブラック基調で備えています。

くわえて、最新の改良では「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」の検知範囲が拡大され、交差点での安全性が高められました。

そして、これにともない、同年9月5日からオーテッククロスオーバーが販売されています。

オーテッククロスオーバーはノートの「X」「X FOUR」を基に、専用エクステリアとインテリア、足まわりの専用チューニングを施して、SUV的な意匠と専用チューニングがくわえられたモデルです。

さらに、専用サスペンションと大径タイヤによって地上高を25mm高めているほか、さまざまな点においてクロスオーバーらしいスタイルの実現が図られているといいます。

たとえば、エクステリアにはオーテック専用のドットパターンが施されたフロントグリルや、ブルーのシグネチャーLEDが採用されていたり、メタル調ドアミラー、ブラックのホイールアーチガーニッシュが装備されていたりと、アクティブな雰囲気が強調されています。

また、インテリアはブラック基調に仕立てられ、シートにはレザー素材が採用されているようです。

くわえて、紫檀調（したんちょう）の木目パネルやオーテックブルーのステッチが随所にあしらわれていることで、高級感と独自性が演出されています。

なお「オーテッククロスオーバー」は従来のノートと同様にe-POWERが搭載されており、日常の走行からロングドライブまで対応することが可能だといいます。

さらに、専用のサスペンションチューニングやパワーステアリングの制御によって、街乗りの快適さと高速走行時の安定性を両立させているのも、オーテッククロスオーバーの特徴とされています。

そして、オーテッククロスオーバーは今回の一部仕様向上により、インテリジェント エマージェンシーブレーキの改良や「後席リマインダー」の標準装備が加わり、安全性がさらに高められたようです。

価格（消費税込み）は、オーテッククロスオーバーの「X」ベースが279万7300円から、「X FOUR」ベースが310万8600円からとなっています。