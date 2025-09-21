二宮和也さん（42）が19日、第30回釜山国際映画祭の野外ステージで行われたトークイベントに河内大和さん（46）、川村元気監督とともに登場。“神対応”で韓国のファンをわかせました。

映画祭の『ミッドナイト・パッション部門』に出品された映画『８番出口』で主演をつとめる二宮さん。映画祭で最大の座席数を誇る『映画の殿堂 BIFF 野外ステージ』で行われたトークイベントに、“歩く男”役で話題を呼んでいる河内さんと川村監督とともに登場しました。

イベント冒頭、川村監督が会場に集まった約4500人のファンに向かって「本日はお集まりいただきありがとうございます。作品にまつわる話を楽しくできたらと思います」と挨拶をすると、二宮さんも「アニョハセヨ！（こんにちは） 作品の話をたくさんして、皆さんに劇場へ足を運んでもらえたらと思います。よろしくお願いいたします」とコメント。続いて、河内さんも「アニョハセヨ！ 本日はお越しいただきありがとうございます。最後まで楽しんでいってください」と挨拶し、ファンに笑顔で手を振りました。

実は、今回のイベントでは観客の写真撮影が許可されているため、多くのファンが登壇者にカメラを向ける場面も。二宮さんたちは、カメラに向かって笑顔を向けるなど“神対応”でファンをわかせました。

そして、トークではひとつひとつの質問に対して丁寧に答えた二宮さんたち。「作中の“迷う男”のように、出口を探してさまようことがあった場合、周囲を疑うタイプか？ それとも、疑わないタイプか？」と聞かれた河内さんは「私は...信じやすいから、疑わずに進んで行っちゃうかな」と回答。二宮さんも「うーん...僕もそっちかも」と答えると、場内からは「え〜！」という驚きの声が上がりました。

トークイベントの最後には、二宮さんが挨拶。「本作を製作するにあたり、日本の地下通路を旅していたら、釜山にたどり着き、みなさんと会うことができ、地下通路を歩くのも悪くないなと思います。今回の釜山国際映画祭では、日本作品もたくさん上映されているので、ぜひ観ていただけたらと思いますし、僕もまた戻って来られるように頑張りたいです」と締めくくりました。