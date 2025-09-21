GENERATIONS、アリーナツアー開幕初日に新曲「PAINT」初披露
ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの全国8都市14公演をまわるアリーナツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』が21日、マリンメッセ福岡で開幕した。
【写真】手を高く挙げ、ファンの声援に応えたGENERATIONS
今回のツアーは、今年2月から6ヶ月連続でメンバーそれぞれが楽曲をプロデュース＆リリースした企画「PRODUCE 6IX COLORS」を軸に、ライブを6つのブロックに分けて構成。ブロック毎にメンバーが演出をトータルプロデュースする。
それぞれの個性あふれるパフォーマンスを約2時間にわたり披露。その中でこのアリーナツアーのために書き下ろされた未発表の新曲「PAINT」（発売日未定）を初披露した。
さらに、ライブ終盤に、映画監督の松永大司氏が手掛けるGENERATIONS自身初のドキュメンタリー映画『GENERATIONS：The Documentary』が11月21日に公開されることが発表された。映画では、昨年新体制となったGENERATIONSが、さまざまな不安や葛藤を抱えながら新たなスタートを切る瞬間や、昨年行われたアリーナツアー『GENERATIONS LIVE TOUR GENERATIONS 2.0』の公演毎に変わっていく心境の変化が収められている。
■ドキュメンタリー映画「GENERATIONS：The Documentary」概要
2025年11月21日（金）公開
全国5大都市で2週間限定公開
【写真】手を高く挙げ、ファンの声援に応えたGENERATIONS
今回のツアーは、今年2月から6ヶ月連続でメンバーそれぞれが楽曲をプロデュース＆リリースした企画「PRODUCE 6IX COLORS」を軸に、ライブを6つのブロックに分けて構成。ブロック毎にメンバーが演出をトータルプロデュースする。
さらに、ライブ終盤に、映画監督の松永大司氏が手掛けるGENERATIONS自身初のドキュメンタリー映画『GENERATIONS：The Documentary』が11月21日に公開されることが発表された。映画では、昨年新体制となったGENERATIONSが、さまざまな不安や葛藤を抱えながら新たなスタートを切る瞬間や、昨年行われたアリーナツアー『GENERATIONS LIVE TOUR GENERATIONS 2.0』の公演毎に変わっていく心境の変化が収められている。
■ドキュメンタリー映画「GENERATIONS：The Documentary」概要
2025年11月21日（金）公開
全国5大都市で2週間限定公開