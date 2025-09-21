「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）

１番人気に支持された昨年は７着。一年越しのリベンジに燃えるサトノレーヴが中心だ。敗戦を糧に、今年３月の高松宮記念でＧ１初制覇。その後も香港、英国へ遠征して連続２着と本格化を告げる走りを見せた。１週前は美浦Ｗで６Ｆ８３秒０−３５秒１−１０秒７の切れ味を披露。騎乗したモレイラは「仕掛けた時の反応がすごく良かった」と仕上げに太鼓判。史上６頭目の同一年春秋スプリントＧ１制覇へ視界は良好だ。

昨年の覇者ルガルも黙ってはいない。川田を背に栗東坂路で４Ｆ５０秒１−３６秒７−１１秒９の好時計。併せ馬で１馬身先着を果たした。シャープな動きに、杉山晴師は「ジョッキーにいい印象を持ってもらえたと思う」と自信の表情。こちらは史上４頭目の連覇を狙う。

６歳秋を迎えたナムラクレアもＶ候補だ。１週前は栗東坂路で４Ｆ４９秒８の一番時計。活気あふれる動きで好調をアピールした。スプリンターズＳは４年連続の参戦で、過去３回は５、３、３着。ルメールとのコンビで悲願のＧ１制覇を目指す。

香港から参戦してきたラッキースワイネスは、２３年香港スプリントなど１６勝を挙げている強豪。短距離王国からの刺客だけに侮れない。前哨戦のセントウルＳを制したカンチェンジュンガ、２年ぶりのＶを狙うママコチャ、重賞５勝の実力馬トウシンマカオなど好メンバーが顔をそろえた。