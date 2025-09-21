＜義母が盗撮写真を持ってた件＞保護者会で盗撮ママと対面⇒予想外のリアクション！！【第3話まんが】
私はアンナ。夫に娘のネネが盗撮された話をしたら、やはり同じように驚きを隠せない様子でした。私はハセガワさんとほぼ話したことがないため、どうしてネネの写真を勝手に撮るのかまったくわかりません。ハセガワさんの行為を不思議に思うばかりの私でしたが、「ネネの写真を悪用される危険性」について夫から指摘されてゾッとしてしまいました……。来週はちょうど保護者会があるので、もしハセガワさんが来たらきちんと話をしようと思っています。
声がした方を見ると、なんとハセガワさんでした。自分が話しかけようとしていた相手から先に話しかけられて、私はやや戸惑ってしまいました。
深々と頭を下げるハセガワさん。まわりのママたちに見られていたので、とりあえず教室を出ながら話すことにしました。
ハセガワさんは申し訳なさそうな顔で何度も謝ってくれました。今まで撮ったネネの写真はすべて義母の前で消してくれたと言います。
ハセガワさんの態度に誠意を感じた私は、謝罪を受け入れることに。そしてある提案をしました。
ハセガワさんに話しかけようとしたら、あちらから声をかけてきて驚いてしまいました。「こちらが注意して逆上するような人だったらどうしよう」と心配していた私でしたが、ハセガワさんは今回の件についてすすんで謝ってくれました。
しかも今までに撮ったネネの写真は、義母の前ですべて消去してくれたそう。ハセガワさんの謝罪に誠意を感じた私は、これを受け入れることに。今後はママ友として、仲良くお付き合いをしていこうと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか
