¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¡Ä¡×
¡¡59ºÐÇÐÍ¥¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇòÈ±¡õ¥Ò¥²¤ÎÊÑËÆ»Ñ¤ËSNS¤Ç¤â¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ç´Ñ¤Æ¤¿¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡21ÆüÊüÁ÷¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÀ¡¸Ìé¡£Ë½¿À(¤Ð¤¯¤¬¤ß)ÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¤Ç¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Î1¿ÍŽ¥Ë½¿ÀÎµµ·(¿ÀÅÄÀ»»Ê)¤ÎÉã¿ÆŽ¥ÎµÅÐ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¡¤ÎÅÐ¾ì¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÄ«¡¢»þ´Ö¤Þ¤Ç¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¸«¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ìÂçÀ¡¸Ìé¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÂçÀ¡¸Ìé¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î!? µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ç´Ñ¤Æ¤¿¡×¡ÖÁ´Á³µ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¥À¥ó¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥±¥ª¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤!?¡×¡Ö¤«¤Ê¤êí÷¤·¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÃ¯!?¤È ¡Ä¡×¡Öº£¤Î¥Ó¥¸¥å¤Î¤¬¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡Ö30Âå¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Ä±¡Ä¹¤ÎÌò¤â¥Ï¥Þ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´ÓÏ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿ÀÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£