¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ä¡×42ºÐ²ÎÉ±¡¢Ê¡²¬Ì¾Å¹¤ÇàËÜµ¤¿©¤¤á¡Ö°Õ³°¤Ë¤â·ë¹½¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥×¡ª¡×¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬½Â¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæÅçÈþ²Å(42)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê¡²¬¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤¹»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥óÈ¯¾ÍÅ¹¤Î1¤Ä¡Ö¸µÁÄÀÖ¤Î¤ì¤óÏÂÄâ¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£Å¹Àè¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤äÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ëñ»Ò¡¢¥é¥¤¥¹¤òÁ°¤Ë¤·¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤ÇÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤ÆàËÜµ¤¿©¤¤á¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Ç¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÀÖ¤Î¤ì¤óÏÂÄâ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¡¼¥á¥óÄê¿©¡¢ËÜÅö¤ÏÇò¤´ÈÓ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âÇò¤´ÈÓ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¡×¤ÈÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ²Å¤Á¤ã¤óÄê¿©¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤¬¹¥¤♡¡×¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡×¡Ö¤¨¡¼!!!Ê¡²¬!¤¢¤¤¤¿¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÎÈþ²Å¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö°Õ³°¤Ë¤â·ë¹½¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥×¡ªÇö²½¾Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬½Â¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£