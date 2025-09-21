¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡Ä¡×à¥É¥¿¥¥ã¥óÁûÆ°á¤«¤é22Ç¯¡¢t.A.T.u.¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿±þÍÍ¡¹¡Ö¿§¡¹¤ÈÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡×¡Ö¤Þ¤À40¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡¢ ¼ã¤¤¡×
¡ÖM¥¹¥Æ¡×¥É¥¿¥¥ã¥ó¤«¤é22Ç¯¡Ä
¡¡2003Ç¯¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¥É¥¿¥¥ã¥óÁûÆ°¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë½÷À¥Ç¥å¥ª¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ç¥å¥ª¡Öt.A.T.u.¡×¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥ô¥©¥ë¥³¥ô¥¡¤È¥ì¥Ê¡¦¥«¥Æ¥£¡¼¥Ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë21Æü¤Î¥í¥·¥¢¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£ÉþÁõ¤ÏÀ©ÉþÉ÷¤«¤é¥â¡¼¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢È±·¿¤ÏÃ»È±¹õÈ±¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¥ï¥ó¥ì¥ó¥Ü¥Ö¤Ø¡¢ÀÖÈ±¥Ñ¡¼¥Þ¤Î¥ì¥Ê¤ÏÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öº£¤Ît.A.T.u.¤Ï¤É¤ó¤Ê¶Ê¤«¤È¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤«¤È¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥ê¥§¡¼¥Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÆó¿Í¤È¤âåºÎï¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¿§¡¹¤ÈÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤À40¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡¢ ¼ã¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£