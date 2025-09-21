◆ソフトバンク1―2オリックス（21日、みずほペイペイドーム）

痛恨の走塁ミスとなってしまった。ソフトバンクが1点差に迫った9回1死二塁。柳町達が左翼への大飛球を放った。ただ、左翼・中川圭太がフェンス際で好捕。三塁まで飛び出していた二走の笹川吉康が戻れず、併殺プレーで幕切れとなった。

ロッカーで落ち込む笹川に声をかけたのは、伴元裕メンタルパフォーマンスコーチだった。「モヤモヤしたまま帰ると睡眠の質も変わってしまう。悪いところだけ見て『今日一日ダメだった』となってほしくない。良かったところや継続すべきところは言葉にさせたかった」。アウトになる直前、無死二塁で1点差に迫る中前適時打を放ったことや相手中堅手の送球を見て二塁を陥れたことなど「なんであんな冷静にヒット打てた？」という質問をした。

試合終了から3時間後。最後まで球場に残り悔しさをかみしめながら球場をあとにした笹川だったが、自身の良かった点も振り返ることで、走塁ミスも冷静に振り返ることができた。2位日本ハムとは2・5ゲーム差に詰められて足音がすぐそこまで聞こえてくる中、ミスを引きずってばかりいられない。（大橋昂平）