第５９回スプリンターズステークス・Ｇ１は９月２８日、中山競馬場の芝１２００メートルで行われる。

３月の高松宮記念で待望のＧ１タイトルを手にしたサトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が、春秋スプリントＧ１制覇を目指して登場する。前２走は香港・チェアマンズスプリントプライズ、英国・クイーンエリザベス２世ジュビリーＳで２着に好走し、世界レベルの走りを見せた。鞍上には短期免許最終日となるジョアン・モレイラ騎手が５戦連続の騎乗。１週前の動きも抜群で、昨年７着のリベンジを果たす。

悲願のＧ１制覇を狙うナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）も状態の良さが目立つ。１８日の栗東・坂路ではクリストフ・ルメール騎手を背に、同日の最速となる４ハロン４９秒８の猛時計をマークした。前２年は３着だったが、もうひと押しがあっていい。

一昨年の覇者ママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は、今年に入って１、３、２、２着と堅実。セントウルＳ（２着）からの上積みも見込めるだけに、２つ目のビッグタイトルが視野に入る。

トウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は、実績十分の中山で好勝負は十分にある。