◆男子プロゴルフツアー ＡＮＡオープン 最終日（２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）

昨年国内ツアー賞金王の金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が１年ぶりの８勝目を飾った。通算１７アンダーで並んだ石川遼（カシオ）とのプレーオフを２ホール目で制し、優勝賞金２０００万円を獲得した。

優勝会見の一問一答は以下の通り。

◆金谷に聞く

―勝因は

「出だしの２番で少しトラブルになって、良いスタートじゃなかったけど、うまく気持ちも切り替えられて、３番からいいプレーもできたし、またダブルボギーがあった後も粘り強く、特に後半の１４番ぐらいから良いパーパットいいセーブができたのが優勝につながったかなと思います」

―切り替えで意識したことは

「今週はゴルフ場のキャディーさんで、良いプレーも、悪いプレーも関係なく常に平常心でいろんなことを前向きにプレーさせてもらえた。そういう気持ちのコントロールがすごくうまくいかないことが多くて、今週すごく勉強になった」

―石川とのプレーオフは

「遼さんも素晴らしいプレーをされていたし、（ＰＯ）１ホール目のバーディーパットも入ったと思ったし、少しの差で勝負は決まったと思う。また遼さんも優勝するチャンスもあると思うので、また頑張ってほしいなと思います」

―米ツアーで苦労していることは

「アイアンショットの精度がＰＧＡの選手と比べるとうまく打てなくて、少しのミスがすごく大きなミスになってしまう。そこはすごく日々勉強中かなと思います」

―環境面で苦労は

「コースの難しさやフィールドの高さだったり、そういったのはすごく感じます」

―予選落ちが続く中でもポジティブにプレー

「予選落ちが続いた時でも、日々もう少しでも成長を心がけて今までやってきているので、そういう積み重ねが今後につながると信じて、今はやっています」

―今大会の優勝の副賞で、来年のプロ野球・日本ハムの主催試合で始球式を行う権利を得た

「（野球は）好きなので楽しみ。キャッチボールしておきます。肩を壊さない程度に頑張ります」

―広島出身ですが、カープファンですか？

「はい。（子どもの頃から）市民球場で見てました。昨日、クライマックスシリーズが消滅しました（笑い）」

―今季メジャー最終戦、日本シリーズＪＴカップの出場権を得た。意気込みは

「最後、選ばれた選手しか出られないし、そういった権利も得られたことはすごくうれしい。まだ優勝したこともないので、また優勝を目指して頑張ります」