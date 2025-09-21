【クックパッドで人気】グリルまかせでしっとりジューシー「鶏むねホイル焼き」を作ってみた！

8月に人気だった、「鶏むね肉のホイル焼き」を作ってみた！

クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2025年8月によく読まれていた、『簡単うまい！ 「鶏むね肉」はホイル焼きにするのがおすすめ』の記事でご紹介したレシピを実際に作ってみました！

魚焼きグリルでかんたん調理

1. 鶏むね肉を食べやすい大きさに切り、塩と酒をまぶしておきます。





2. 油を塗ったアルミホイルに鶏むね肉を並べ、包んで口を閉じます。魚焼きグリルに入れて点火します。





3. 火が通るのを待っている間に、味噌や酢、砂糖、すりごまなどを混ぜてたれを作ります。





4. 2を25〜30分蒸し焼きにしたらグリルから取り出して完成です！





さっそく食べてみました





お皿に盛り付け、3のごま酢味噌だれと小口切りのねぎをかけました。ふっくらと火が通っていておいしそうです！





それでは、いただきます！

ホイルで包んで蒸し焼きにした鶏むね肉は、パサつかずふわふわの食感。ジューシーさもあって「これが本当に鶏むね？」と驚きました。

ごま酢味噌だれはコクがありつつさっぱりしていて、淡白な味わいの鶏むね肉によく合います。ねぎをたっぷりとかけると、さらにおいしく食べられました！

実際に調理する際のコツは？

鶏むね肉をホイルに並べる時は、重なりすぎないように広げると加熱ムラがなくなります。

また、調節できるタイプの魚焼きグリルなら、弱火でじっくり加熱するとふっくらします。今回は両面焼きタイプのグリルで「弱火」に設定し、30分加熱しました。

ほったらかしだからラク！

鶏むね肉の下ごしらえを済ませて、アルミホイルに包んだあとは、グリルで加熱するだけ。加熱中はほったらかしでよく、他の調理を同時に進めることができるから「ほとんど手をかけてないのに、おいしいおかずができちゃった！」という感覚です。

気になった方は、ぜひおうちで試してみてくださいね。

（TEXT：菱路子）