※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫と義妹が在宅勤務中に会っていたことをお隣さんの証言で知った妻。二人の密会中にお隣さんとともに家に乗り込みます。しかし義妹は、夫とふたりで家にいたけれど、ただ親戚として訪ねていただけと言い逃れしようとします。しかし妻は、夫が認めたこととその話を録音していたことを告げるのでした。



開き直り!?義妹はノーダメージ!?予防線が！ついに追いつめたはずの義妹。しかし「慰謝料払えば満足？」と挑発してきたのです。夫と違い優秀な義弟は経営者。慰謝料くらいではびくともしない財力を持っていると義妹はたかをくくっています。たとえ離婚することになっても、高額な財産分与が期待できる…。このまま義妹の勝ち逃げ…!?(ぽん子)