ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース」（不定期、後5・50）が20日に生放送され、女優でタレントの宮城弥生（19）がゲスト出演。兄であるオリックスのエース、宮城大弥投手（24）と交わしたLINEの内容を明かして共演者たちをざわつかせる場面があった。

この日は「ポストシーズンが待てない！我がチームが日本一!!」をテーマに「（おそらく）ポストシーズンに残るであろうチームを愛する芸能人が大集合！」ということで阪神ファンの松村邦洋（58）、DeNAファンの垣花正（53）、巨人ファンの菖蒲理乃（30）、ソフトバンクファンのカンニング竹山（54）、オリックスファンの宮城が集結。同局の煙山光紀アナウンサー（63）を進行役に70分間にわたって楽しくトークした。

そのなかで「聞いてほしいんですけど」と切り出した弥生。「お兄ちゃんからこの前LINEが来て。“次いつ大阪来る？”って聞かれて。その時ちょうど向かってて。“今向かってるよ”って言ったら“今回は登板日近いからまた今度な”って言われて。“なんで？”って聞いたら返信なかったんですけど…それに対しては。でも、そのあとに来たのが“次、大阪来た時にご飯連れてくわ”って言われて…」と困惑気味に報告した。

「それは大変なことなんでしょ？」と聞かれると「人生で、今までお兄ちゃんから“ご飯行こ”って言われることなかったんです。ずーっと塩（対応）で。ホント岩塩ぐらいしょっぱくて。なのに…」

実妹が驚いてしまうぐらい意外な出来事となる兄からの誘い。ここで煙山アナが「何か重要な報告があるかもしれませんよ」とニヤニヤ声でささやくと、スタジオは騒然。弥生自身も「ちょっとドキドキなんですけど」と何か重要な報告があるかもしれないと予想しているようだった。

「悪いことじゃないよね、だからね。何かしらハッピーなことなんじゃないの？」（竹山）「分かり次第ラジオで報告してください！」（松村）と盛り上がる野球好きおじさんたちから声をかけられると「分かりました」と明るい声で答えた弥生。CM明けには、煙山アナが「スタジオ内はですね、宮城大弥投手からどんな報告があるか」とさらにあおっていた。