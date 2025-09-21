【WWE】SMACK DOWN（9月19日・日本時間20日／オハイオ・トレド）

王座を狙う“超筋肉”女子が大暴れ。制御できず総動員のセキュリティたちもとばっちりをくらい、会場はドン引きの様子だった。

日本時間9月20日に行われた「SMACK DOWN」。ティファニー・ストラットンの持つWWE女子統一王座を狙い、抗争を繰り広げるナイア・ジャックスがリングに上がって宣戦布告する。

あとから王者のティファニーが登場して舌戦を繰り広げると、ティファニーが痺れを切らしてリングへ向かう。審判やセキュリティが制止する中、同じく王座を狙うジェイド・カーギルが姿を現した。

8月のWWE「サマー・スラム」でティファニーに敗れて以降もしぶとくティファニーを追うジェイドだが、この日は血相を変えてナイアの元へ一直線。セキュリティが抑えに行こうと試みるも、ワンパンとワンキックで振り払う。そのままリングへ登ろうとするが、ようやく総動員の他セキュリティたちに抑え込まれた。

このジェイドの暴れっぷりにはファンから「SPに何の罪があるんだ」「セキュリティ可哀想すぎる笑」「めちゃくちゃとばっちりだな」「ジェイドブチ切れじゃん」「一瞬で一網打尽にしてた」といったコメントが集まった。

なお、この3人は来週の「SMACK DOWN」でトリプルスレットマッチ形式のWWE女子統一王座戦が組まれている。

