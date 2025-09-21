エレガント人生・中込悠＆山井祥子、結婚発表 夫婦コンビに「私たちならではの結婚」
お笑いコンビ・エレガント人生の中込悠（36）が21日、自身のXを更新。相方の山井祥子（31）と結婚したと発表した。
【写真】和装姿で結婚を報告したエレガント人生の中込悠＆山井祥子
中込は「この度、祥子と結婚いたしました！」と発表。「人生で最も信頼できて、一緒にいてあまりに楽しい激マブと結婚できて最高の気分です」「交際を経ずにいきなり結婚となり驚かせてしまったかと思いますが、夫婦になっても穏やかにエレガント人生らしく活動していくので見守っていただけたらうれしいです！」と伝えた。
また、山井も同日に自身のXを更新。「私事ではございますが、この度飲み友達として親交を深めてきた中込悠さんと結婚する運びとなりました」とし、「“友情結婚”や“交際0日婚”という言葉には当てはまりきらない、私たちならではの結婚。名付けるならば“エレガント婚”でしょうか。どうか温かく見守っていただけると幸いです」とコメントした。
エレガント人生は2020年5月18日結成。東京NSC19期。
