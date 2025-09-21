【ラ・リーガ】ベティス 3−1 ソシエダ（日本時間9月20日／エスタディオ・ラ・カルトゥーハ）

【映像】ギリギリスライディング炸裂の瞬間

日本代表のファンタジスタが、守備でチームを救った。危険な場所での覚悟を決めたスライディングタックルに称賛が集まっている。

ラ・リーガ第5節でソシエダとベティスが対戦。その60分のことだ。

右ウイングで先発したMF久保建英は懸命に戻り、自陣ペナルティーエリアの右に進入してきたベティスのFWアブデ・エザルズーリに粘り強く付いていく。そして、深い位置からのえぐるようなドリブルを、スライディングタックルで食い止めた。

ファウルになれば相手にPKを与えてしまう。緊張感のあるエリアだったが、的確なタックルでチームをピンチから救ってみせた。

解説・福田正博氏は「よく対応しましたね」と、ボールとアブデの間に足を伸ばして自らの身体をねじ込ませた守備を称賛。ファンもSNS上で「タケのナイススライ」「よく止めたなー」「久保守備で貢献」「今日の久保は守備いいね」「タケの体の入れ方うまいなー」「度胸あるなー」と激賞していた。

久保は右サイドを献身的に走り効果的な守備を披露していたが、ソシエダは結果的に3失点を喫して敗戦。リーグ開幕から未勝利と、苦しい状況が続いている。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）