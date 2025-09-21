旅の始まりは南イタリア最大の都市ナポリ！

今回は２泊３日で回れる南イタリアツアー。初日、２日目はナポリ周辺、そしてゴールは出川がどうしても行きたかった街、アルベロベッロ。

旅の資金は１人15万円を握りしめ出川の歩き方スタート！

まずはナポリ名物のマルゲリータを食べる。ピザの本場ナポリでも長蛇の列ができるほど有名なお店に。

続いては南イタリア屈指の高級リゾート地、カプリ島で恒例のホテル探し！さすがは高級リゾート地、予算以内のホテルがなかなか見つからない。探し始めて3時間、ついに泊まれる値段のお部屋を発見！

出川の歩き方2日目、カプリ島といえばの青の洞窟へ。洞窟の入り口が狭いため波の状況次第では晴れていても行くことが出来ない運も重要なスポット。早速チケットを買いに行くも波が高く洞窟に入れないため、青の洞窟は断念。次に向かうのはアマルフィ。ここもアルベロベッロと並び兼ねてより出川が行きたかったところ。するとコーディネーターのパオラが青の洞窟を見られなかった２人をオススメスポットへ。そこは世界遺産アマルフィ海岸と一体となったインフィニティプール。

それでは今夜のホテル探し。アマルフィも高級リゾート、予算的に５万円以内には収めたいが予算より高いところばかり。ホテル探しが嫌いな堀田、イラつき始める。なんとか予算以内のホテルを発見！一方夕食はレストランが高そうなためビーチでサンドイッチ。

最後はアマルフィから５時間移動。旅の最終目的地アルベロベッロへ！実は出川、ここアルベロべッロで最後にどうしてもやりたいことが。それは堀田のウェディングフォトを撮影してあげたい！ドレスに着替えとっておきの場所へ！それはイタリア人と結婚しアルベロベッロに移り住んだ陽子さんが営むお土産屋さんの屋上。ここで堀田から出川に言いたいことがあると手紙をしたためてきた。

以上、出川の歩き方イタリア編でした。