【H&M】がかなりオシャレ！ 40・50代に似合う♡「注目トップス」

秋へ向けて洋服を買い足すなら、@cococloset128さんが「話題のニット」とリアルバイした【H&M（エイチ・アンド・エム）】のトップスが狙い目。ペプラムシルエットが特徴のニットと、ゴールドカラーのボタンが目を引くベストは、コーデに上品な華やかさを加味したいミドル世代にぴったり。着るだけでおしゃれな雰囲気をまとえる「注目トップス」をご紹介します。

着るだけでサマになる主役級トップス

ウエストをキュッと絞ったペプラムシルエットが特徴。上品に華やぎフェミニンな雰囲気をまとえるニットは、シンプルなボトムスを合わせるだけでおしゃれ見えしそう。メリハリシルエットでスタイルアップも期待大。長すぎない着丈なので、ワイドパンツとの相性も良さそうです。

秋っぽブラウンで夏コーデをシフト

今シーズンも引き続き人気のブラウンカラーで、トレンド感アップも狙えるペプラムニット。こっくり深みのある色味が、リッチな雰囲気を演出。秋らしさも一気に高まり、夏の間活躍した淡ブルーデニムも即シフトチェンジできそう。デイリーカジュアルもおしゃれに垢抜けるはず。

コーデを格上げできそうな高見えベスト

都会的でスタイリッシュに決まるグレーに、ゴールドカラーのボタンがキラリと光りリュクスなムードを演出。プラスワンでコーデを格上げできそうなベストは、ミドル世代のワードローブに欠かせないアイテムになりそう。気温やシーンに合わせてレイヤードを楽しめるので、1着持っておくと「何着よう？」そんなときも頼りになりそうです。

オフィスシーンにも◎ 垢抜け感のある淡色コーデ

センタープレスパンツを合わせてきれいめに引き寄せれば、オフィスシーンにもぴったりのコーデが完成。ゴールドカラーのボタンと、メタリックシルバーカラーのシューズがコーデにいいアクセントを与えます。地味見えしがちな淡色コーデもグッと垢抜けた印象仕上がりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@cococloset128様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i