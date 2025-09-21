２１日の日本テレビ「真相報道バンキシャ！」では、自民党総裁選を特集した。

日本テレビが１９〜２０日に行った緊急電話調査（※自民党員・党友と答えた１０１０人が回答）の結果を紹介し、告示前情勢を伝えた。

実際の昨年総裁選の１回目投票では、１位・高市早苗氏（党員１０９、議員７２＝計１８１）、２位・石破茂氏（党員１０８、議員４６＝計１５４）、３位・小泉進次郎氏（党員６１、議員７５＝１計３６）だった。

「バンキシャ！」では、日テレ調査では昨年党員票３位だった小泉氏がトップとなり、昨年党員１位だった高市氏を上回ったと伝えた。また調査で昨年石破氏に投票したと答えた人の今回投票先は、小泉氏が約４割、林芳正氏が２割だったと伝えた。

これに国会議員票予想を加えた現状結果が示された。

◆小泉氏（党員９５、議員６２＝計１５７）

◆高市氏（党員８３、議員３６＝計１１９）

◆林氏（党員４５、議員３８＝計８３）

◇未定（党員４０、議員１０５）

解説役で出演した日本テレビの井上幸昌政治部長は、議員票予想は「陣営の会合に出席するなど支持が明確だと日本テレビが見ている数にすぎません」と説明。一方で小泉氏の決起大会には６２を超える多くの支援議員や代理が出席したため、さらに伸びる可能性があると解説。一方で党員、議員とも未定が多く「論戦を通じて情勢が変わる可能性があります」とした。

ネットでも話題となり、「国民の４割も小泉進次郎支持！？」「党員票でも進次郎の方が高いんか」「バンキシャ！によると小泉進次郎が圧倒的トップらしいぞ」「バンキシャの党員票まじか？」「つぎの総理大臣は小泉進次郎氏。マジ？？」「総裁選、小泉進次郎が最有力だと？」「さっきバンキシャで、若者の自民党員調査は圧倒的に小泉進次郎で、なんか圧勝してたんですが…」「小泉氏がまだまだ伸びるて言ってる」「小泉総理ほぼ確じゃない？」と驚く投稿が相次いだ。