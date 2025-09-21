人気K−POPユニットMYNAMEのコヌ（36）が21日、神奈川・横浜ReNY betaで、ソロライブを行った。

昨年9月、同所でソロライブを行っているが、その時は全曲、日本人アーティストのカバーだった。「すべて自分で作った曲でソロライブをやるのが目標だった」。今回、その目標をかなえたライブとなった。13日には大阪でもソロライブを行っているが、横浜はバンド形式で行った。「生バンド（でのソロライブ）は5年ぶり」とほほ笑み、兵役やコロナ禍を経て、バンドでライブができる喜びをかみしめた。

MYNAMEで自ら制作した楽曲に加えソロ名義で制作した全17曲をラインアップ。その中には「No One Else」「Your Love（Wind＆Sunshine）」の2曲の新曲もあった。前者は「チャレンジ曲」と位置付けた。「今までになかった曲で、みんなでノリノリというよりは、どちらかというと聴かせる曲」。後者は「今年7月にMYNAMEのミニアルバムを発売して、そのリリースイベントで歌いながら感じたことを曲にした」といい、「みんなが待っていてくれたと思う」と胸を張った。 また、「せっかくソロライブをやるのだから、2曲くらい新曲がないと、ファンのみんなに申し訳ない」とサービス精神いっぱいに語った。

大きなホールが主体のMYNAMEに対して、ソロライブはファンとの距離が近い。しかも、今回は手を伸ばせば届くほどの距離だ。「今日はファンの人の顔、それぞれの目を見て歌う」とし、「みんなの記憶に残ると思う」と意気込んだ。

この日は、昼夜2回公演で300人のファンを、その甘い歌声で魅了。さらに、「年末にまた…」と匂わせた。

この日、MYNAMEと親交があり、前座も務めた事もあるアーティストA−ichiro（26）がゲスト出演した。