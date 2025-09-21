久しぶりに再会した兄弟猫。子猫の時以来の兄弟ケンカが起こってしまいますが……最後にはホノボノした光景に。

その場にいるのがうらやましくなってしまうような猫たちの様子には「癒されまくり」「ケンカするほど仲が良い」などのコメントが届いていました。

【動画：久しぶりに会えたのに、２匹のネコが兄弟喧嘩をしてしまい…夜になってから見せた『意外な展開』】

家族猫、久しぶりに再会！

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』に投稿されたのは、久しぶりに再会した家族猫の姿。

普段は離れて暮らしているという夫婦、兄弟猫。飼い主であるパパさんのお家には、普段パパ猫の「ぽこ太郎」くんと息子猫の「うま次郎」くんがいるとのこと。

今回はママ猫の「ぺこ美」ちゃんと、うま次郎くんの兄である「ぽこJ」くんが、飼い主さんの里帰りの都合でやってきたそう。

その日のぺこ美ちゃんは、キャットタワーの上でリラックスしていたといいます。

ぽこJくんも爪とぎの上でニャーニャーおしゃべり。2匹ともパパさんのお家にも慣れてきたように見えます。

兄弟ケンカ発生！

夜になると、猫たちがみんな集まって一気に猫空間に！ 猫草を食べたり、パパさんに甘えたりと、思い思いの時間を過ごしていたそう。

しかし、うま次郎くんがぽこJくんに近寄ろうとすると、ぽこJくんがうま次郎くんに猫パンチをしかけ、ケンカが起こったといいます。

パパさんが「ケンカはだめよ」と言うと、ぽこJくんは爪とぎの方へいき、ケンカは免れたとか。

ぽこJくんは気が強いのかと思われましたが、パパさんによると本当は臆病なのだろうとのこと。パーソナルスペースを越えられると怖くなって手を出してしまったようです。

一方、ぺこ美ちゃんはケンカには目もくれず夢中で猫草をモグモグ。猫パラダイスではそれぞれの個性が光っていました。

一気にほのぼのした光景に

さらに夜が更けてくると、パパさんの周りはオス猫だらけになったといいます。膝の上に乗られたり、横でへそ天されたり、見つめられたり、かなりモテモテのパパさん。

しかしメス猫であるぺこ美ちゃんは、どんなに呼んでも来てくれなかったそう。

少し距離はあるものの、ぽこJくんもリラックスしてイケメン猫パラダイスの一員になっていたとか。だんだん家族でいる状態に慣れてきたようで、パパさんも安心したとのこと。

猫たちのパラダイス空間には「深夜のおっさんの集会w 幸せ空間うらやましい」「小競り合いもあるけどぽこJくんとうまちゃんの距離も縮まってきて良かったです」などの声が寄せられていました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』では、ぽこ太郎くんとうま次郎くんのホンワカした日常がアップされていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。