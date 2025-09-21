GENERATIONS、メンバープロデュースの全国アリーナツアー開幕 自身初のドキュメント映画公開決定
【モデルプレス＝2025/09/21】GENERATIONSが9月21日、マリンメッセ福岡 A館にて「GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”」を開催。全国8都市14公演をまわるアリーナツアーが開幕し、自身初のドキュメンタリー映画「GENERATIONS：The Documentary」が11月21日に公開されることが明らかとなった。
【写真】GENERATION、個性際立つソロパフォーマンスの様子
今回のツアーは、今年2月から6カ月連続でメンバーそれぞれが楽曲をプロデュース＆リリースした企画「PRODUCE 6IX COLORS」を軸に、ライブを6つのブロックに分けて構成。ブロック毎にメンバーが演出をトータルプロデュースする。
それぞれの個性溢れるパフォーマンスが約2時間にわたり披露され、その中でこのアリーナツアーのために書き下ろされた未発表の新曲「PAINT」（発売日未定）を初披露した。
また、ライブ終盤には、映画監督の松永大司氏が監督を務めるGENERATIONS自身初のドキュメンタリー映画「GENERATIONS：The Documentary」のタイトルに加え、2025年11月21日に公開されることが初解禁された。
ドキュメンタリー映画では、2024年新体制となったGENERATIONSが、様々な不安や葛藤を抱えながら新たなスタートを切る瞬間や、2024年行われたアリーナツアー【GENERATIONS LIVE TOUR GENERATIONS 2.0」の公演毎に変わっていく心境の変化が収められており、今まで誰も見ることのなかった彼らのリアルな表情が描かれた作品になっている。全国5都市での公開が予定されている。2025年、さらにパワーアップしたGENERATIONSのライブパフォーマンスから目が離せない。（modelpress編集部）
2025年11月21日（金）公開
全国5大都市にて2週間限定公開
【Not Sponsored 記事】
◆GENERATIONS、アリーナツアー開幕
◆GENERATIONS、自身初のドキュメンタリー映画決定
◆ドキュメンタリー映画「GENERATIONS：The Documentary」
