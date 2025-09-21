《新作》か、か、かんわいいぃぃぃ♡【3COINS】フワフワで癒される♡「生活雑貨」

ファーの質感が映える可愛らしい「生活雑貨」が【3COINS（スリーコインズ）】に登場！ 履き心地に癒されそうなスリッパは、見た目の高級感も相まって、お部屋の上品なムードを高めてくれそうです。今回は秋・冬のシーズンにおすすめしたい新作スリッパをご紹介します。

ニュアンスのある色合いが可愛い！「ファークロススリッパ」

ニュアンス感のある色合いが可愛らしいスリッパ。ふわふわのファーに歩くたびに癒されつつ、高級感のある見た目がお部屋に映える予感。値段は\770（税込）。ソールにやや厚みがあるので、冬の床の冷たさが伝わりにくそうです。カラーは3色展開されていて、色違いで揃えるのもいいかも。

マーブルカラーが華やかな「ミックスファースリッパ」

毛足が長めで、高級感漂うスリッパ。公式サイトによれば「ボリュームたっぷりのふわふわのファー」があしらわれた、マーブルカラーが華やかな可愛らしいビジュアルがたまりません。こちらもソールに厚みがあり、秋冬に活躍してくれそう。値段は\770（税込）。アイボリーの他にブラックやピンクもラインナップしているため、お部屋の雰囲気に合わせて選んでみて。

