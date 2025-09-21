ジャイアンツ番記者に映った大谷の脅威

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席で今季53号ソロを放つなど、3打数1安打1打点で7-5の勝利に貢献した。対ジャイアンツ戦での本塁打は通算10本目。敵地の番記者は畏敬の念を込めて、警戒を露わにした。

5-4で迎えた6回、右腕ペゲーロが投じた99.9マイル（約160.7キロ）を左翼席へ運んだ。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）の一撃。ナ・リーグ本塁打争いで、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）と並んでトップに浮上する豪快弾だった。

前日の同カードに続く2戦連発。米カリフォルニア州地元紙「マーキュリー・ニュース」のジャイアンツ番ジュスティス・デロス・サントス記者は自身のXに、今季限りでの現役引退を発表したクレイトン・カーショー投手に代わる脅威が大谷となると指摘する。

「ここ18シーズン、ジャイアンツは世代を代表する投手クレイトン・カーショーと対峙してきた。ここから当面、世代を代表する選手ショウヘイ・オオタニに対処しなければいけない。この本塁打でオオタニにとってドジャース移籍後10号だ」

カーショーは3度のサイ・ヤング賞受賞など、数々の偉業を積み重ねてきた。ドジャース一筋18年のレジェンドは、同地区のジャイアンツを長年苦しめた。大谷は24年からドジャースと10年契約。これから先は、カーショーに代わって長年ジャイアンツの脅威になり続けるという現実を、サントス記者は畏敬の念を込めて記していた。



（THE ANSWER編集部）