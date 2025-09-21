438.3万再生され笑いを誘っているのは、のどが渇いた猫がとった驚きの行動。見守った視聴者からは「癒しすぎて怒れない」「何事も無かったかのように水飲むのかわいすぎる」などのコメントが寄せられています。

【動画：猫が突然『障子を駆け上がり始めた』かと思ったら…】

障子を駆け登る猫

TikTokアカウント「りほ」さんが投稿したのは、突然、障子を駆け上がり始めた猫のチビ太ちゃんの姿。チビ太ちゃんを観察しようと動画を撮っていたところ、りほさんが予想していなかった行動に出たとのことです。

ドドドっと障子を駆け上がったチビ太ちゃん。忍者のようにほぼ垂直に駆け上がる姿を見たりほさんは、思わず「やーーーーーーっ！！」と叫んでしまったといいます。何かを追いかけていたのでしょうか？

向かった先は？

チビ太ちゃんが障子を駆け上がってまで行きたかったところは、なんと神棚！神様にご挨拶するのかと思いきや、真っ先に向かったのはお供えされているお水だったといいます。

りほさんは「ダメだよー！」と制したものの、チビ太ちゃんは聞く耳持たずゴクゴクと飲み始めてしまったそう。「さすがに神様へのお供えを飲んでしまっては…」と制止を続けたところ、くわえていた歯ブラシを落としてしまったそうです…。りほさんは、毎日頻繁に取り替えているチビ太ちゃん専用のお水を用意しているのに…と戸惑いを隠せなかったといいます。

自由気ままな猫

もちろん、チビ太ちゃんが飲んでしまったお水はすぐに新しいものへ取り替えたそうです。人間にとっては大事にしなければならない神棚ですが、チビ太ちゃんにとっては「なぜかいつもお水が置いてある場所」という認識だったのでしょう。もしかして以前から狙っていたのかも…？

チビ太ちゃんがドドドっとものすごい勢いで駆け上がった障子の無事が気になりますが、こちらはプラスチック製とのこと。破れてボロボロになったり、それによってチビ太ちゃんがケガをしたりする心配はないとのことです。

神棚のお水を飲んでしまうチビ太ちゃんを目撃した視聴者からは「まっまさか神にゃ？？！」「神が猫に入って飲んでるのかもよ」というコメントも。確かに、中身が神様ならむしろ飲むべきと言えるかもしれませんね。

TikTokアカウント「りほ」さんは、チビ太ちゃんや妹のみーちゃんが自由気ままに暮らす様子や、りほさんのダンス動画も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「りほ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。