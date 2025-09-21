「2019ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリを獲得した女優の宮部のぞみ（22）が9月8日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭に登場し、初の水着グラビアを披露した。同号は歴代仮面ライダーのヒロイン特集。宮部は今年8月まで放送されていた「仮面ライダーガヴ」で、何でも屋「はぴぱれ」の社長・甘根幸果を演じていた。



【写真】“素人”時代から輝いていた美脚！2018年開催の「2019ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリ

自身のインスタグラムに、美脚＆美尻＆美背中の隙のないバックショットなどを掲載。ビキニは水色だが、ひも部分はベージュのため、一瞬“着てない”風の画像となっている。「日曜だね！寂しいですか？」とコメントし、日曜日にテレビ朝日系で放送されていた「ガヴ」が終了したことをあらためて感じさせていた。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。実は母のおなかにいるときから脚が長かったことも告白している。「今回のグラビアに向けて特にお尻は頑張りました。鍛えた成果をきれいに撮っていただけて、努力が報われた気がします」と感謝していた。



同号ではほかに「ギーツ」「ゼッツ」小貫莉奈、「ゼッツ」八木美樹、「ギーツ」志田音々、「ガッチャード」松本麗世、「セイバー」アンジェラ芽衣、「Ｗ」山本ひかる、「Ｗ」飛鳥凛も登場している。



（よろず～ニュース編集部）