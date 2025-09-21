韓国の男性グループ「ＭＹＮＡＭＥ」のＧＵＮＷＯＯ（コヌ）が２１日、神奈川・横浜ＲｅＮＹ ｂｅｔａで「ＧＵＮＷＯＯ ＳＯＬＯ ＢＡＮＤ ＬＩＶＥ」を行った。

オリジナルソングを歌った単独ライブは７年ぶり。自身にとって「チャレンジ」だと話す、ロック調の新曲「Ｎｏ Ｏｎｅ Ｅｌｓｅ」や「Ｙｏｕｒ Ｌｏｖｅ（Ｗｉｎｄ＆Ｓｕｎｓｈｉｎｅ）」など全１７曲を披露。昼の部、夜の部合わせて約３００名のファンを魅了した。コヌは「昔は、１人でイベントをやってたけど、兵役やコロナもあったので（ソロ活動をするのが）大変だった。だから今日、イベントができて、すごくうれしいです」と喜びを口にした。

会場は昨年、カバーライブ＆トークショーを行い、コヌにとっても「すごく特別」だという横浜ＲｅＮＹ。観客とステージの距離が近い設計になっており、「グループでライブをするときは（こんなに）近くない。今日は皆さんの目を見ながら歌う。記憶に残るイベントになるんじゃないかなって思ってます」と自信を見せた。

この日、歌唱した全ての楽曲はコヌが作詞・作曲を担当。初めてアルバムを出した２７歳の頃からの目標だったそうで、「僕が全部作った曲で（ライブを）したいという気持ちが強かったからうれしい。僕の雰囲気を見せるのが一番大事。メッセージとかを見せたい」と意気込んだ。

今後の活動については「来年はＭＹＮＡＭＥの活動を広げてやりたい」とグループ活動に注力する意向だが、年末には個人でイベントをする計画もあると明かした。