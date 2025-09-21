¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢º£²ó¤ÏÂÎÅö¤¿¤ê¡Ö»£±ÆÃæ¤Ë¥¢¥¶¤À¤é¤±¤Ë¡×¡¡Èþ¤ÎÈë·í¤â¸ì¤ë¡Ú¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¼ç±é¤Î¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸¶ºî¤Ë´Ú¹ñ¿Í¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡Ù¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¤¬¡¢6Æü¤è¤êPrime Video¤Ç240°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥àÈë½ñ¡Ù¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°ÅÞ¤¿¤Á¤ò¹ª¤ß¤Ë½Ð¤·È´¤¯3¿Í¤Îº¾µ½»Õ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢ÁÖ²÷´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¥Á¥é¥ê¡ÄÂçÃÀ¤ÊÊÑÁõ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó
¡¡º£²óORICON NEWS¤Ç¤ÏÅ·ºÍº¾µ½»Õ¥æ¥ó¡¦¥¤¥é¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢Ææ¤á¤¤¤¿º¾µ½»Õ¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ò±é¤¸¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥ß¥ç¥ó¡¦¥°¥Û¤ò±é¤¸¤¿¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Î3¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¼ç±é¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ËËÜºî½Ð±é¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä½àÈ÷¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤ÎÈë·í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ËÊÑÁõ¤ò¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Û»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âÌò¤ËÆþ¤ë¤È¤¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Î³°¸«¤«¤é½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó±é¤¸¤¿¥æ¥ó¡¦¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢³°¸«¾å¤Ï¼«Í³¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÆâÌÌ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà½÷¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸ÉÆÈ´¶¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎºîÉÊ¤¬º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥í¥É¥é¥Þ¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥¯¥é¥¤¥à¥É¥é¥Þ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Û¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤â¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÃéÀ¿¿´¤ä¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°¿Í¤¿¤Á¤òÄË²÷¤ËÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥Ò¡¼¥é¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â¥í¥Þ¥ó¥¹¡ß¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇÐÍ¥¤ä¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ûº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹Í×ÁÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤È¡¢²áµî¤Ë¤Ï»þÂå·à¤Ç Éð½Ñ¤ò¾¯¤·¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´í¸±¤Ê¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ë¥¢¥¶¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£20Âå¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤Ï¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡¢¤Þ¤¿Èþ¤Î3²Õ¾ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡ÛÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢³°¸«¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÈ©¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²½¾Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤ªÈ©¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤´ðÁÃ´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¼ò¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
3²Õ¾ò¤Ï¡¢¤Þ¤º¥á¥¤¥¯¤è¤ê´ðÁÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ2ÈÖÌÜ¤Ë¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë½ÅÎÏ¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¤Ï¿´¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÇØ¶Ú¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÈþ¤·¤µ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤â¤¹¤´¤¯µ±¤¤¤Æ¤ë¥ß¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬ËèÆü¤ò³Ú¤·¤àÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Û»ä¤Ï¡¢º£Æü¤¬ºÇ¸å¤ÎÆü¤À¤È»×¤Ã¤ÆºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óORICON NEWS¤Ç¤ÏÅ·ºÍº¾µ½»Õ¥æ¥ó¡¦¥¤¥é¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢Ææ¤á¤¤¤¿º¾µ½»Õ¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ò±é¤¸¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥ß¥ç¥ó¡¦¥°¥Û¤ò±é¤¸¤¿¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Î3¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¼ç±é¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ËËÜºî½Ð±é¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä½àÈ÷¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤ÎÈë·í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ËÊÑÁõ¤ò¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Û»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âÌò¤ËÆþ¤ë¤È¤¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Î³°¸«¤«¤é½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó±é¤¸¤¿¥æ¥ó¡¦¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢³°¸«¾å¤Ï¼«Í³¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÆâÌÌ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà½÷¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸ÉÆÈ´¶¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎºîÉÊ¤¬º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥í¥É¥é¥Þ¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥¯¥é¥¤¥à¥É¥é¥Þ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Û¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤â¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÃéÀ¿¿´¤ä¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°¿Í¤¿¤Á¤òÄË²÷¤ËÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥Ò¡¼¥é¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â¥í¥Þ¥ó¥¹¡ß¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇÐÍ¥¤ä¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ûº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹Í×ÁÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤È¡¢²áµî¤Ë¤Ï»þÂå·à¤Ç Éð½Ñ¤ò¾¯¤·¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´í¸±¤Ê¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ë¥¢¥¶¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£20Âå¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤Ï¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡¢¤Þ¤¿Èþ¤Î3²Õ¾ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡ÛÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢³°¸«¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÈ©¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²½¾Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤ªÈ©¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤´ðÁÃ´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¼ò¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
3²Õ¾ò¤Ï¡¢¤Þ¤º¥á¥¤¥¯¤è¤ê´ðÁÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ2ÈÖÌÜ¤Ë¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë½ÅÎÏ¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¤Ï¿´¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÇØ¶Ú¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÈþ¤·¤µ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤â¤¹¤´¤¯µ±¤¤¤Æ¤ë¥ß¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬ËèÆü¤ò³Ú¤·¤àÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Û»ä¤Ï¡¢º£Æü¤¬ºÇ¸å¤ÎÆü¤À¤È»×¤Ã¤ÆºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£