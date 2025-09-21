【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）

【映像】打球音にも注目！大谷翔平の53号HR

ドジャースの大谷翔平投手が、2試合連続となる第53号ホームランを放った。その直後に見せたバットフリップが、衝撃のカッコよさだった。

ドジャースが5ー4と1点リードで迎えた6回裏、大谷は先頭打者として打席に入った。追加点の欲しい場面で、カウント2ー2からの5球目を完璧にとらえる。打球はレフト方向へ伸び、あっという間にフェンスオーバー。ナショナル・リーグ本塁打王争いでトップのシュワーバー（フィリーズ）に並ぶ第53号ソロホームランとなった。

インパクトの直後に大谷はホームランを確信。打球の行方を少し目で追うと、約3秒後に走り出し、右手一本でバットフリップ。くるくるっと回転するさまは美しかった。

このバットフリップはSNSでも話題となり、「なんでこんなにかっこいいんだ…」「低空バットフリップもカッコいいなぁ…」「めちゃくちゃカッコイイ」「フリップする前のタメがカッコ良すぎます！」「もう大谷の一挙手一投足がショーになってるなｗ」「打った後のタメがカッコ良すぎる！」「絵になる男」「このバットフリップ最高！観てるだけでテンション上がる」「バットも踊ってる」「しびれる」などとコメントが飛び交った。

この大谷のホームランもあり、ドジャースはジャイアンツに勝利。優勝へのマジックナンバーを3とし、ラストスパートに入った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）