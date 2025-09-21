◆ルートインＢＣリーグチャンピオンシップ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ デジタルデータソリューション 第４戦▽群馬ダイヤモンドペガサス５―１神奈川フューチャードリームス（２１日・横須賀）

ＢＣ神奈川の最速１５１キロドラフト候補左腕・冨重英二郎投手が、リーグ優勝を争うチャンピオンシップの第４戦に先発した。惜しくも敗戦したが、６回７安打２失点と粘投。ネット裏に駆けつけた巨人などＮＰＢスカウト６球団にアピールした。

決して表情を崩すことはなかった。初回に１失点し、３回２死から連打を浴びて２点目を献上したが、左腕は落ち着いていた。直後の打者を遊飛に打ち取ると、静かに息を吐いてベンチへと戻った。「追い込んでから決めきれなかった」と反省したが、以降を無失点で抑え、６回を最少失点でまとめ上げた。

彼にとって、今年は勝負の年だ。強豪・東海大相模から国際武道大に進学。卒業後の２４年からは社会人のバイタルネットに入社した。しかし、登板機会に恵まれず、理想とのギャップに気力を失ってわずか５か月で退社。一度は野球を辞めることすら考えた。それでも、ＮＰＢへの思いを捨て切ることはできなかった。「最後１年だけ、挑戦させてください」。両親に頭を下げ、けじめをつける思いで２５年から独立リーグへやってきた。

「やるからには上を目指して」とアルバイトはせず練習漬けの日々。昨冬には体を大きくするため週６日トレーニングを行い、食事量も増やして体重を増加させた。努力は結果となって表れ、今季１０試合に先発して防御率は２・０１。所属する西地区内の最優秀防御率投手に輝いた。

この日の試合を視察した巨人・青木スカウトは「球自体は速く、特徴がある」と評価し、ヤクルト・押尾スカウトは「球持ちが良く、ベース板での強さがある投手」とその素質に目を見張った。ＤｅＮＡ・横山スカウトも「（ＮＰＢ球団からの支配下指名も）あるんじゃないか」と話すなど、着実に夢の舞台へ向かっている。

一度挫折を味わったからこそ、もう怖いものはない。「一番下は経験しているんで、もうこれ以上、下はないと思っている」。目指すのは悲願のＮＰＢ入りだ。「どんなところからでもはい上がれる自信があります」。覚悟はもう、決まっている。（北村 優衣）