¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û²¬»³Å·²»±é¤¸¤ëµººî¼Ô¡¦ÎøÀî½ÕÄ®¤¬ÀÚÊ¢¡¡¡ÖÆ¦Éå¤Î³Ñ¤ËÆ¬¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡×ºÇ´üÀË¤·¤àÀ¼Â³½Ð
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè£³£¶²ó¡ÖóÀÌ¹¤Î¤±¤ê¤Ï³û¡×¤¬£²£±Æü¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î²¬»³Å·²»¤¬±é¤¸¤ëµººî¼Ô¡¦ÎøÀî½ÕÄ®¤ÎºÇ´ü¤Ë£Ó£Î£Ó¤ÇÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÕ²°¤¬½Ð¤·¤¿¿·ºî¡ÖóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡×¡ÖÅ·²¼°ìÌÌ¶ÀÇßÈ¡×¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï¤³¤ÎËÜ¤Ë·ãÅÜ¤·¡¢ÄÕ½Å¤ËÀäÈÇ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£µººî¼Ô¡¦ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤ÏÉ®¤òÃÇ¤Ä·èÃÇ¤ò¤·¡¢½ÕÄ®¤Ï¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë¤¢¤¦¡£
¡¡½ÕÄ®¤ÏÉÂ¤òÍýÍ³¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤òµñ¤à¤¬¡¢Äê¿®¤ÏÉÂ¤Ïµ¶¤ê¤È¤ß¤Æ¡¢¹¾¸Í¤Î¾®ÅçÈÍÅ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È·èÃÇ¤¹¤ë¡£µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿½ÕÄ®¤ÏÈÍ¼ç¤«¤é¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤°ÃàÅÅ¤»¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢½ÕÄ®¤ÏÀÚÊ¢¤Î·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÚÊ¢¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢ºî²È¤é¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤ÇÆ¬¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö½ÕÄ®ÀèÀ¸¤Î¡¢¤³¤³¤Ë¡¢Æ¦Éå¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£½ÕÄ®¤¬ÀÚÊ¢¤·¤¿¸å¤Ë¡¢Æ¦Éå¤ÎÆþ¤Ã¤¿²³¤ËÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ßË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»³ÅìµþÅÁ¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Ï¡ÖÆ¦Éå¤Î³Ñ¤ËÆ¬¤Ö¤Ä¤±¤Æ»à¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡´î»°Æó¤Ï¡Öµººî¼Ô¤À¤«¤é¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¡¢¥¯¥½¤Þ¤¸¤á¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Õ¤¶¤±¤ë¤Î¤Ë¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤µ¡£ÎøÀî½ÕÄ®¤ÏºÇ´ü¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤ï¤±¤Í¤¨¤È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ê¡×¤È²òÀâ¡£¤³¤ÎÏÃ¤ËÄÕ½Å¤Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ç¤µ¤¢¡£½ÕÄ®ÀèÀ¸¡¢¤ª¤Õ¤¶¤±¤¬²á¤®¤Þ¤µ¤¡¡×¤ÈÎÞ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²Ï¤Ç¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤É¤³¤«ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿½ÕÄ®¤À¤¬¡¢¶¦´¶¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¯¡Ö½ÕÄ®ÀèÀ¸¡×¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡Ö½ÕÄ®ÀèÀ¸Æ¨¤²¤Æ¡×¡Ö½ÕÄ®ÀèÀ¸¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö²¬ÅÄÅ·²»¤µ¤ó¤Î½ÕÄ®ÀèÀ¸¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£