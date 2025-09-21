¡â£Í£Å¡¡Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ÄÉ²Ã¸ø±é¤Ç´§ÈÖÁÈ¡õÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±éÈ¯É½¡ª¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½÷À£±£²¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡â£Í£Å¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦£Ì£á£Ì£á¡¡£á£ò£å£î£á¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡Ý£Â£Á£Ù¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ÄÉ²Ã¸ø±é£²£ä£á£ù£ó¤Î£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£·²ñ¾ì£±£³¸ø±é¤ò´°Áö¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÎ©¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³ªÂôË¨»Ò¤Ï¡Ö¤³¤Î²ñ¾ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤¹¤´¤¯¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¤Þ¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¥â¥Ö¥Î¥Ç¥ì¥é¡×¤éÁ´£²£¸¶Ê¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤Î¤¢¤ëÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤ÎÈøÌÚÇÈºÚ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·úÀß¤µ¤ì¤ë»þ¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢À¹¶·¤¸¤ã¤Ê¤¤ãÄÉ²Ã¸ø±é¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤¿¤Á¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢£²£°£±£¹Ç¯·ëÀ®¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡£
¡¡ÉÚÅÄºÚ¡¹É÷¤Ï¡Ö¤É¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤¬À¼¤ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ç»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢£±£±·î£²£°Æü¿¼Ìë¤«¤éÆü¥Æ¥ì¤ÇÃÏ¾åÇÈ´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤È¡¢£±£±·î£²£¸¡¢£²£¹Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö¡â£Í£Å¡¡ÆÃÊÌ¸ø±é£²£°£²£µ¡×³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³ªÂôË¨»Ò¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡ª¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÎÏ¤ò¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤âÇ¯Ëö¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£